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BM'ye göre Ukrayna'da en az 64 sivil öldü, 176 sivil yaralandı

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BM'ye göre Ukrayna'da en az 64 sivil öldü, 176 sivil yaralandı
BM'ye göre Ukrayna'da en az 64 sivil öldü, 176 sivil yaralandı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 64 sivilin öldüğünü, 176 sivilin yaralandığını bildirdi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki sivillerin durumuna ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ülke genelinde havadan ve karadan yapılan saldırılarda, 24 Şubat saat 04.00 ile 26 Şubat saat 17.00 arasında 64 sivilin yaşamını yitirdiğini, 176 sivilin yaraladığını rapor ettiği aktarıldı.

Gerçek rakamların muhtemelen "önemli ölçüde daha yüksek" olduğu vurgulanan açıklamada, gelecek günlerde sivil kayıpların daha da artabileceği uyarısı yapıldı.

OCHA, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "Rus askeri operasyonlarının" ilk gününden bu yana 130 askeri personelin öldüğü ve 310'unundan fazlasının da yaralandığı açıklamasını da paylaştı.

Sivil altyapı tesislerine yapılan saldırıların yüz binlerce kişiyi elektriksiz ve susuz bıraktığı belirtilen açıklamada, yüzlerce evin hasar gördüğü veya yıkıldığı ifade edildi.

"BM kuruluşları ve insani yardım ortakları, kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle operasyonlarını askıya almak zorunda kaldı." ifadesi kullanılan açıklamada, BM kuruluşlarının durum izin verdiğinde Ukrayna'da kalmaya ve insani yardımları sürdürmeye kararlı olduğunun altı çizildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, dün Twitter'da yaptığı açıklamada, 150 binden fazla Ukraynalının başta Polonya olmak üzere Macaristan, Moldova ve Romanya gibi komşu ülkelere geçtiğini duyurmuştu.

BM, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunuyor.

UKRAYNA, 4300 RUS ASKERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ülkesine saldıran Rus güçlerinin yaklaşık 4300 asker, 27 uçak, 26 helikopter, 146 tank, 706 zırhlı araç, 49 top ve 2 gemi kaybettiğini açıkladı.

Malyar, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin son 3 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaştı.

Rus güçlerinin yaklaşık 4300 asker, 27 uçak, 26 helikopter, 146 tank, 706 zırhlı araç, 49 top, 2 gemi, 1 Buk uçaksavar, 4 Grad roketatar sistemi kaybettiğini belirten Malyar, bu rakamlara devam eden çatışmaların dahil edilmediğini kaydetti.

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