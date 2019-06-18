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BM'ye 'Mursi'nin ölümü için Mısırlı makamlar soruşturulsun' çağrısı

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İnsan Hakları İzleme Örgütü, BM İnsan Hakları Konseyine Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin Mısırlı makamların soruşturulması çağrısında bulundu.
BM'ye 'Mursi'nin ölümü için Mısırlı makamlar soruşturulsun' çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin Mısırlı makamların soruşturulması çağrısı yaptı.

HRW'den yapılan açıklamada, "Bir sonraki oturumu 24 Haziran'da gerçekleştirilecek BM İnsan Hakları Konseyi, Mısır'da yaygın kötü muamele ve Mursi'nin de ölümünü içeren büyük çaptaki insan hakları ihlallerine ilişkin bir soruşturma açmalıdır." ifadesine yer verildi.

Mursi'nin fiziksel durumunun açık bir şekilde kötüye gitmesi ve tedavisi için yapılan ısrarlı taleplere Mısır hükümetinin duyarsız kaldığı belirtilen açıklamada, "Mursi'ye yapılan kötü muamele, Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Mücadele kapsamında işkence seviyesinde olabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hücresinde yatak yoktu, soğuk betonda yatıyordu

Söz konusu açıklamada, Mursi'nin hapishanedeki zorlu yaşamına da değinildi.

Açıklamada, Mursi'nin, ailesine hücresinde yatak olmadığı, soğuk betonda yatmaktan boynunun ve sırtının ağrıdığını söylediği aktarıldı.

Mursi'nin sol gözünde bir sorun olduğu, hapishane doktorunun ameliyat edebileceği ancak ameliyat sonrası takibinin yapılmayacağının söylediğinin belirtildiği açıklamada, Mısırlı liderin bağımsız sağlık görevlilerine muayene olma talebinin de sürekli olarak görmezden gelindiği kaydedildi.

Mursi'nin diyabet hastası olduğu ve birkaç kez yeterli sağlık hizmeti sağlanmadığı için şeker komasına girdiğinin vurgulandığı açıklamada, Mursi'nin hayatından endişe ettiği için hapishane yemeklerini yemekten kaçındığı ve bunun için konserve gıdalar tükettiğine işaret edildi.

HRW'ye konuşan bir aile üyesi Mursi'nin mahkeme salonunda bile diğer mahkumlardan izole edildiğini ve basının bu duruşmalara girmesinin yasak olduğunu aktardı.

Mursi'nin cezaevinde gazete okumasına ve televizyon izlemesine izin verilmediğini aktaran aile üyesi, Mursi'nin cezaevindeki izole yaşam koşullarının Başsavcı Hisham Bereket'in Haziran 2015'te suikaste kurban gitmesinin ardından daha da kötüleştiğini söyledi.

"Mursi'ye gösterilen muamele korkunçtu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HRW Ortadoğu ve Kuzey Amerika Direktörü Sarah Leah Whitson, Mursi'nin yıllarca sert hapishane koşullarının ardından yaşamını yitirdiğini belirterek, "Mısır hükümeti, Mursi'ye en minimum standartlardaki mahkumiyet haklarını vermeyi reddederek, vahim hak ihlallerinde bulundu. Mısır hükümeti, kasıtlı olarak eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi kötü muameleye ve izolasyona tabi tuttu. Mursi'nin siyasi görüşleri ne olursa olsun, gösterilen muamele korkunçtu. Bunun sorumluları soruşturulmalı ve gereken ceza verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'da askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda vefat etmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı. 

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