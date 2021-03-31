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BM’ye Türkiye Hakkında “İhlal” Şikayeti

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 Rum Yönetimi, BM’deki daimi temsilcisi Andreas Hacihrisanthu aracılığıyla Ocak ayında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hava sahası ve karasularını ihlallerde bulunduğu” gerekçesiyle Türkiye’yi BM Genel Sekreteri’ne şikâyet etti.
BM’ye Türkiye Hakkında “İhlal” Şikayeti

 Rum Yönetimi, BM’deki daimi temsilcisi Andreas Hacihrisanthu aracılığıyla Ocak ayında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hava sahası ve karasularını ihlallerde bulunduğu” gerekçesiyle Türkiye’yi BM Genel Sekreteri’ne şikâyet etti.

Fileleftheros ve Alithia’ya göre Hacihrisanthu’nun Genel Sekreter’e gönderdiği 17 Mart tarihli şikâyet mektubunda Ercan Havaalanı, Ercan Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin faaliyetleri, Türkiye’den KKTC’ye sivil ve askerî uçuşlar ile yayımlanan NOTAM’ların “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin altını oyma faaliyetleri ve FIR ihlali” olarak tanımlandığı mektubun dağıtımı Güvenlik Konseyi’ne de yapıldı.

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