BNP Paribas TL işlemlerini askıya aldı

Bloomberg, Fransız bankası BNP Paribas'nın ana aracılık biriminin TL işlemlerini durdurduğunu kaleme aldı.

Bloomberg'ün konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberine göre BNP Paribas, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) işlem yasağı sonrasında, Türk Lirası piyasasındaki faaliyetlerini daraltma yoluna gidiyor.

Bankanın hedge fonları ve diğer kurumlara hizmet veren döviz ana aracılık birimi, kaynaklara göre müşterilerine Türk Lirası cinsinden işlem sunmayı durdurdu.

Buna göre Paris merkezli BNP Paribas sadece süregelen pozisyonları devam ettirecek veya müşteri pozisyonlarını azaltacak.

Bloomberg, kurumun konuyla ilgili bir yorumda bulunmadığını belirtti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kurun rekor kırdığı 7 Mayıs günü yaptığı açıklamada Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirildiğini duyurmuştu.

11 Mayıs günü ise bu yasağın kaldırıldığı açıklanmıştı.

'Yabancıların TL işlemlerini yürütmesinin zor olduğunu gösteriyor'

BNP Paribas'nın TL işlemi yürüten en büyük kurumlardan biri ve Türk Ekonomi Bankası'nın hissedarlarından olduğu belirtilen haberde bu adım ile Türk yetkililer ile yabancı yatırımcılar arasındaki ilişkinin ne kadar kırılgan olduğunun ve yabancılar için TL işlemlerini yürütmenin ne kadar zor olduğunun görüldüğü aktarıldı.

Daha önce de Lüksemburg merkezli takas şirketi Clearstream Banking ve Belçika merkezli menkul kıymet takas şirketi Euroclear Bank, 18 Mayıs itibarıyla ortak iletişim platformları Bridge üzerinden Türk Lirası cinsinden işlemleri askıya alma yönünde ortak karar almıştı.