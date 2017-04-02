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Bob Dylan, 4 aydan sonra Nobel Ödülünü aldı

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Bob Dylan, 4 aydan sonra Nobel Ödülünü aldı
İsveç'in başkenti Stockholm'de Amerikalı şarkıcı Bob Dylan'ın, 2016'da layık görüldüğü Nobel Edebiyat Ödülü'nü ödül töreninden yaklaşık 4 ay sonra aldığı açıklandı.

Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Bob Dylan, Stockholm'de Nobel Ödül Komitesi yetkilileriyle bir araya gelerek Nobel diploması ve madalyasını teslim aldı.

Ödül törenine katılan İsveçli akademisyenler Sture Allen ve Kjell Espmark, ödül töreninin dün öğleden sonra yapıldığını doğrularken konuyla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceklerini belirtti.

Dylan, "Amerikan müziğinde yeni şiirsel bir anlatım yarattığı için" Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştü. Dylan, Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenen törene katılmamıştı.

8 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 3 milyon lira) para ödülünün de sahibi olacak sanatçının, bu parayı alabilmesi için iki ay içinde geleneksel Nobel Konferansı vermesi gerekiyor.

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