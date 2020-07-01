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Bob Dylan'ın son albümü müzik listeleri tarihine geçti

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Nobel Ödüllü müzisyen Bob Dylan, son albümü Rough and Rowdy Ways ile İngiltere'de müzik listeleri tarihine geçti.
Bob Dylan'ın son albümü müzik listeleri tarihine geçti

Bob Dylan’ın 19 Haziran’da çıkan 39. albümü Rough and Rowdy Ways, İngiltere müzik listelerinde bir numaraya yükseldi. Dylan böylece, yeni bir albümle İngiltere’de liste başı olan en yaşlı sanatçı ünvanını almış oldu.

79 yaşındaki Dylan, kendisinden önce 74 yaşında bu ünvanı ele geçiren Paul Simon’ın rekorunu kırmış oldu. Paul Simon, 2016’da Stranger to Stranger albümüyle liste başı olmuştu.

Ünlü müzisyen, nisan ayınad 17 dakikalık şarkısı Murder Most Foul ile elde ettiği dijital satış rakamlarıyla Billboard müzik listesinde ilk kez birinci olarak rekor kırmıştı. Dylan, daha önce de 1965 yılında çıkardığı Like a Rolling Stone ve 1966’daki Rainy Day Women albümnüyle listede ikinciliği elde etmişti.

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