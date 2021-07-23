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Böbrek Sağlığı İçin 7 Öneri

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Böbrek Sağlığı İçin 7 Öneri
Böbrek Sağlığı İçin 7 Öneri

Böbrek hastalıklarından korunmak için sağlıklı beslenmek, ideal kiloda olmak ve düzenli egzersiz yapmak çok önemli. Böbrek sağlığı için önemli önerilerde bulunan İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Özel bir neden yoksa günde 1.5-2 litre su içmek, gelişigüzel ilaç kullanımından kaçınmak, hareketli bir yaşam tarzı benimsemek ve kan şekeri ve kan basıncını doktorun önerdiği aralıklarda düzenli kontrol ettirmek böbrek hastalıklarından korunmak için oldukça önemli” dedi.

Herhangi bir nedenle gelişen böbrek fonksiyonlarındaki bozulmanın derecesine göre vücutta başka sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu sorunlar içinde hipertansiyon,  kalp yetmezliği, kalp ritm bozukluğu, diyabetik hastada şeker kontrolünün bozulması, kansızlık (anemi), sindirim sistemi bozuklukları, kemik-mineral bozuklukları, sinir sistemi sorunları, kısırlık (infertilite) gelişimi sayılabilir. Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, böbrek sağlığı için alınması gereken 7 önlemi paylaştı:

Yeterli miktarda sıvı alımına özen gösterilmeli

Avustralya ve Kanadalı araştırmacılara göre yeterli sıvı tüketimi kronik böbrek hastalığı gelişimi riskini azaltıyor. Geleneksel bilimsel görüşe göre de günlük 1.5- 2 litre su tüketmek sağlık için ideal ancak en doğru miktar için doktora danışılmalı.

Hareketli bir yaşam benimsenmeli

Düzenli olarak yürüyüş, hafif koşu ve bisiklete binmek gibi egzersizler yapmak hem dinç bir bedene sahip olmak hem fazla kilolardan kurtulmak için önemli.

Kan şekeri düzenli olarak kontrol edilmeli 

Diyabet, kronik böbrek hastalığına neden olan hastalıklar içinde birinci sırada yer alıyor. Diyabete bağlı böbrek hasarının (diyabetik nefropati) erken dönemde tanınması sonrasında uygulanacak tedaviler sayesinde böbreklerdeki hasar geri döndürülebiliyor veya hızı düşürülebiliyor. Kan şekeri doktorun önerdiği aralıklarda düzenli olarak kontrol ettirilmeli.

Kan basıncı ölçülmeli

Hipertansiyon, kronik böbrek hastalığına yol açan bir faktör olabileceği gibi, böbrek hastalığının sonucu olarak da gelişebilir. Tansiyon yüksek seyrettikçe hastalığın ilerlemesi de hızlanır.

Tuz tüketimine dikkat edilmeli

Dünya Sağlık Örgütü bir günde alınması gereken tuz miktarının 5 gram olduğunu belirtiyor. Ancak Türkiye’de günde ortalama olarak 18 gram civarında tuz tüketiliyor. Tuz tüketimini azaltmak için yemek masalarında tuzluk bulundurulmamaya dikkat edilmeli ve yemekler baharat ve nane, kekik gibi bitkilerle tatlandırılmalı. Sağlıklı beslenmeye dikkat edilmeli.

Tütün mamullerinden uzak durulmalı 

Sigara ve tütün ürünleri böbrek kan akımının azalmasına sebep olur. Böylece böbrekler yeterince süzme yapamaz ve atık maddeler vücutta birikir. Sigara içen kişilerde böbrek kanseri gelişme riski yüzde 50 oranında daha yüksektir.

Gelişigüzel ilaç kullanılmamalı

Doktor reçetesi olmadan ağrı kesici ilaçlar kullanılmamalı. Bu ilaçlar bazen kullanıldıkları doz ve süreyle ilişkili olarak bazen de bunlardan bağımsız olarak böbrek hasarına yol açabilir. 

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