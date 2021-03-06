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Böbrek taşı olan hastaların yaklaşık dörtte biri kemik erimesi sorunu yaşıyor

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Konu ile ilgili yapılan araştırmada, 2007-2015'de böbrek taşı bulunan 531 bin 431 kişinin kemik hastalıkları yaşayıp yaşamadığı üzerine yoğunlaşıldı.
Böbrek taşı olan hastaların yaklaşık dörtte biri kemik erimesi sorunu yaşıyor

ABD’de yapılan bir araştırma, böbrek taşı bulunan hastaların yaklaşık dörtte birinin kemik erimesi gibi sorunlar yaşadığını ortaya koydu.

EurekAlert internet sitesinin haberine göre, ülkenin Gaziler Sağlık İdaresinden 2007-2015'de böbrek taşı bulunan 531 bin 431 kişinin kemik hastalıkları yaşayıp yaşamadığı araştırıldı.

Bu kişilerden yüzde 23,6’sının böbrek taşı rahatsızlığı yaşadığı dönemde kemik erimesi veya kemik kırığı sorunları yaşadığı tespit edildi.

Araştırmanın liderlerinden Stanford Üniversitesinden Calyani Ganesan "Bu çalışmanın, böbrek taşı bulunan hastalarda kemik gücünün azalma ihtimali konusundaki farkındalığı artırmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ganesan, gelecekte hangi böbrek hastalarının kemik erimesi gibi sorunları yaşama konusunda daha yüksek risk taşıdığını tespit etmeyi umduklarını ifade etti.

Çalışmadaki bulgular "Journal Bone and Mineral Research" dergisinde yayımlandı.

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