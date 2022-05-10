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Böbrek yetmezliği işitme kaybını tetikliyor

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Böbrek rahatsızlığı olanlar düzenli işitme testi yaptırmalı
Böbrek yetmezliği işitme kaybını tetikliyor

Böbrek rahatsızlığı olanlar düzenli işitme testi yaptırmalı

Böbrek yetmezliği işitme kaybını tetikliyor

 

Vücudun farklı bölümlerindeki organlar birbirini etkileyebiliyor. Kronik böbrek rahatsızlığı ile işitme kaybı arasında bir ilişki olduğunu belirten Demant İşitme Sağlığı Grup Şirketleri Eğitim Müdürü, Odyoloji Doktoru Bahtiyar Çelikgün, “İç kulak ile böbrek yapıları birbirine benziyor. Yapılan araştırmalar kronik böbrek yetmezliği yaşayan hastaların iç kulak yapılarının etkilendiğini ve bunun da işitme kaybına neden olduğunu ortaya koyuyor. Pediatrik dönemde böbrek yetmezliği yaşayan çocuklarda ilerleyen dönemlerde işitme kaybı da görülebiliyor. Düzenli periyodik işitme testlerinin yapılması ve işitme kaybıyla karşılaşılan durumlarda mutlaka bir uzmana danışılması çok önemli” açıklamasında bulundu.

Böbrek sorunu yaşayan kişilerde işitme kaybı riskinin sağlıklı bir bireye göre daha yüksek olduğunu söyleyen Demant İşitme Sağlığı Grup Şirketleri Eğitim Müdürü, Odyoloji Doktoru Bahtiyar Çelikgün, “Kronik böbrek rahatsızlığı yaşayan ve diyaliz merkezine giden kişiler arasında yapılan araştırmada hastaların iç kulak yapılarının etkilendiği, bu sebeple de işitme kaybı görüldüğü sonucuna ulaşıldı. Yine başka bir araştırmada ise böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçların ilerleyen dönemlerde işitme kaybına neden olabileceği vurgulandı. Dolasıyla bu ilaçların dikkatli kullanılması ve periyodik olarak işitme testi yapılarak etkisinin değerlendirilmesi gerekiyor” dedi (2,3)

Böbrek yetmezliği yaşayan çocuklara düzenli işitme testi yaptırılmalı

Pediatrik dönemde böbrek yetmezliği yaşayan çocukların ilerleyen dönemlerde işitme kaybı riski ile karşılaşabileceğinin altını çizen Odyoloji Doktoru Bahtiyar Çelikgün, “Gelişim döneminde olup böbrek yetmezliği yaşayan çocuklar arasında yapılan araştırmada işitsel beyin sapı cevaplarının farklı değerlerde olduğu ve bu farklılığın ileride işitme kaybına neden olabileceği görüldü (3). Özellikle gelişim dönemindeki çocukların dil, sosyal ve akademik başarıda büyük rol oynayan işitme yeteneğinin eksiksiz bir şekilde devam etmesi için böbrek yetmezliği yaşayan çocukların periyodik işitme testlerinin yapılması ve işitme kaybıyla karşılaşılan durumlarda ise bir uzmana başvurulması çok önemli” hatırlatmasında bulundu.

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