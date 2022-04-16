Bodrum Slowcheese Festivali'nde Cittaslow'lar KKTC'yi Temsil Etti

Cittaslow Lefke ve Cittaslow Mehmetçik kentleri Bodrum Slowcheese Festivali’nde KKTC’yi temsil etti.
Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Teknik Koordinatörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, “Cittaslow Lefke ve Cittaslow Mehmetçik” kentleri 7-10 Nisan tarihleri arasında KKTC’nin geleneksel ürünlerinden ve coğrafi işaretli tek ürünü olan hellimin tanıtımı ile ilgili Bodrumda her yıl düzenlenen Uluslararası Bodrum Slowcheese Festivali’ne katılım sağladı.
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