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Bodrum Slowcheese Festivali'nde Cittaslow'lar KKTC'yi Temsil Etti

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Bodrum Slowcheese Festivali'nde Cittaslow'lar KKTC'yi Temsil Etti
Bodrum Slowcheese Festivali'nde Cittaslow'lar KKTC'yi Temsil Etti

Cittaslow Lefke ve Cittaslow Mehmetçik kentleri Bodrum Slowcheese Festivali’nde KKTC’yi temsil etti.

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Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Teknik Koordinatörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, “Cittaslow Lefke ve Cittaslow Mehmetçik” kentleri 7-10 Nisan tarihleri arasında KKTC’nin  geleneksel ürünlerinden ve coğrafi işaretli tek ürünü olan hellimin  tanıtımı ile ilgili Bodrumda her yıl düzenlenen Uluslararası Bodrum Slowcheese Festivali’ne katılım sağladı.

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