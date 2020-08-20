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Bodrum'da 'kum kaçmasın' diye deniz dibine örülen beton bariyerler tespit edildi

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Bodrum'da 'kum kaçmasın' diye deniz dibine örülen beton bariyerler tespit edildi
Bodrum'da 'kum kaçmasın' diye deniz dibine örülen beton bariyerler tespit edildi

Bodrum'da dalgıçların deniz dibinde yaptığı kontrollerde, bazı işletmelerin sahildeki ince kumların dalgalarla gitmemesi için denizin dibine duvar ördüğü ortaya çıktı.

Bodrum Kent Konseyi, Bodrum Belediyesi ile birlikte yürütülen 'Denizden Bakış Projesi' kapsamında, Bodrum ve Milas ilçesinde keşif dalışları yapıldı.

Bazı tesislerin deniz tabanına beton bariyerler yerleştirerek suni sahiller yarattığı tespit edildi.

Bodrum'da denizin dibine metrelerce duvar örülmesinin gündeme gelmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Milas'ın Güllük Limanı'ndan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar ile hareket ederek bölgeye giden 10 kişilik ekip, metrelerce uzunluktaki deniz dibindeki beton duvarların yanı sıra denizin ortasına kadar kurulan iskeleleri, dolgu ile yapılmış plajları ve duvar örülü sahilleri denetledi. Kaçak yapılar tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, 2'si Milas, 1'i Bodrum'da olmak üzere bu şekilde deniz dibinde 3 kaçak yapı tespit edildiğini belirtip, "Hem biz hem de ilgili bakanlıkların yer alacağı komisyon tarafından verilecek cezalar belirlenip, bu kaçak yapıları yapan kişilere tebliğ edilecek" dedi.

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'nce ise Yalıkavak'ta deniz dibinde kaçak yapılaşma yapan bir şirket hakkında dava açılacağı belirtilmişti.

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