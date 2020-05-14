Bodrum'da Otellerde sosyal mesafe hazırlığı
Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörler arasında yer alan turizmde yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, turizm sezonunun haziran başında açılacağını açıklamasının ardından Bodrum'daki otellerde de çalışmalar hız kazandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otellerde haziran ayında açılacak sezon öncesi çalışmalar hızlandı. Corana virüse karşı alınan tedbirler kapsamında otellerdeki ortak kullanım alanları ölçülerek sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi.
14 Mayıs 2020 Perşembe 18:20
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