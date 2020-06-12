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Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı

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Yaz sezonunda hıncahınç dolan Bodrum sahilleri koronavirüs nedeniyle sessizliğe büründü. Deniz kenarındaki şezlonglar, localar bomboş kalınca, bazı sahillerde şezlong parası kaldırıldı.
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı

1 Haziran'da gelen yeni normalleşme sürecine rağmen Bodrum, tarihinin en sessiz zamanlarını geçiriyor. Bodrum'a gelen yerli turistler otellerden çıkmazken, yazlıkçılar ise halk plajlarını, tatil sitesi önünde bulunan havuzları ya da sahilleri tercih ediyor.

Geçtiğimiz günlerde şezlongu günlük bin liradan, aylık ise 24 bin liradan satan işletmelere inat Bitez sahilinde bulunan işletmeler şezlong parası almayarak gelenlerden sadece yediği içtiği ürünlerin parasını almaya başladı.

Bitez sahilinde Gumsal Beach işleten Tekin Ete, yaz sezonuna yatırım yaptıklarını ama halen bütün şezlongların boş olduğunu ifade ederek, "İşler çok kötü. Yaz sezonuna iyi yatırım yaptık. Maalesef istediğimizi alamıyoruz. Şezlonglar komple boş. 20 elemanım çalışıyor, çok zorluk yaşıyoruz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah devletimiz bize destek olur" dedi.

GİRİŞLER ÜCRETSİZ

Ete, insanlarda para olmadığı için girişleri ücretsiz yaptıklarını belirterek, "Beach giriş ücreti alamıyoruz, çünkü herkes itiraz ediyor, gelen de yok zaten. Gelene şezlong fiyatı dediğimizde de para olmadığını söylüyorlar biz de misafir ediyoruz. Zaten insanlarda para yok çalışmamışlar, 4 aydır çalışmadıklarını söyleyenler var. Ondan dolayı şezlong ve giriş ücreti almıyoruz, yeme içme bedelini alıyoruz" şeklinde konuştu.

Aynı bölgedeki başka bir işletmeci Mevlüt Aksoy ise, "Bu sene zor bir sezon geçiriyoruz. İşler de çok iyi değil şu anda. Korona virüsten dolayı hiç iş yapamıyoruz. İyi bir sezona başlamadık ama geleceğe dair umutlarımız var. İnsanlar hem çekingen, hem kurallar korkutuyor. Dünya genelinde bir korku var. Bu korku da doğal olarak bize yansıyor" ifadelerini kullandı.

Bitez sahilde bulunan Arena Beach işletmecisi Melike Gürleyik de işlerin açılmasını beklediklerini söyleyerek "Turizmde bir renk bir canlanma yok. İnsanlar gelmiyor, korkuyorlar. Tedbirimizi almış bir şekilde bekliyoruz gelecek olan misafirleri. Bizim işletmemizde giriş ücreti, şezlong ücreti gibi hiçbir ücret almıyoruz. Fiyat artışı da yapmıyoruz zaten insanlar zor süreçten geçti bizim de destek olmamız lazım. Biz milletimizin, halkımızın yanındayız. Onların bütçesini de zorlamamamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

İşletmeci Hakan Berktaş ise Bodrum'daki otellerin boş olduğunu, sadece yazlıkçılar ve Bodrum'da evi olanların geldiğini ifade ederek, "Oteller bomboş, bu nereye kadar gidecek bilmiyoruz. Çok sayıda personel çalıştırıyoruz, inşallah bir an önce açılır sezon" dedi.

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