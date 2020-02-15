Boeing 737 Max krizi sürüyor: 3 şirket sefere dönüş tarihlerini erteledi

Amerikan uçak firması Boeing, 737 Max krizini aşamıyor. ABD’de 3 havayolu şirketi 737 Max’ların tekrar sefere başlama tarihlerini erteledi.Amerikan uçak devi Boeing sıkıntılı günleri atlatamıyor.

American Airlines firması Boeing 737 Max’ların sefere dönüş tarihini Ağustos’a, United Airlines ise Eylül’e erteledi.Southwest Airlines firması da 737 MAXS’ların sefer dışı kalma süresini 10 Ağustos’a kadar uzattı.

3 firmanın uçuş oranlarının dolayısıyla kazançlarının en fazla olduğu yaz mevsiminde geçen yıl olduğu gibi 737 MAX’ları kullanmayacağı anlamına geliyor.

Endonezya ve Etiyopya’da 346 kişinin hayatını kaybettiği iki kaza sonrasında çok sayıda ülkede Boeing 737 Max tipi uçaklar seferden kaldırılmıştı.

Kazalara yol açtığı düşünüler yazılımlar yenilendi, 1000’den fazla test uçuşu yapıldı. Ancak uçağın güvenli olduğunu kanıtlamak için Amerikan Federal Havacılık Kurumundan yetkililerin gözetiminde bir test uçuşu gerçekleştirmesi ve geçer not alması gerekiyor.

Söz konusu test uçuşunun tarihi defalarca ertelendi. Buna yeni sorunların ortaya çıkmasının neden olduğu bildiriliyor.

Bu arada ABD, Boeing’in Avrupalı rakibi Airbus uçaklarına uyguladığı gümrük tarifelerini yüzde 10’dan 15’e yükseltti.

Kararın Başkan Donald Trump’ın ticaret anlaşması konusunda AB ile çok ciddi şekilde konuşma zamanının geldiğini söylemesinden kısa süre alınmasına dikkat çekiliyor.