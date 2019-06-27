Boeing 737 MAX'da bir hata daha tespit edildi

ABD Federal Havacılık Dairesi, Boeing 737 MAX 8 ve 9 tipi uçaklarda yeni bir sorun daha tespit etti. Söz konusu uçaklar kısa aralıklarla iki kez düşünce uçuşları tüm dünyada yasaklanmıştı.

ABD sivil havacılık kurumu Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada, Boeing 737 MAX 8 ve 9 tipi uçaklarda uçuş güvenliğini tehlikeye atabilecek "potansiyel bir tehlikenin" daha ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Kurum, tespit edilen hatanın Boeing şirketine, kayıt altına alınması talebiyle iletildiğini açıklarken, sorunun kaynağı hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Ancak kurum içinden elde edilen bilgilere göre pilotlar MCAS adı verilen stabilizasyon sistemi etkinleştirildikten sonra uçağın kontrolünü yeniden kazanmakta zorluk yaşıyor. Bu durum da bir tehlike anında pilotların müdahalesini zorlaştırabiliyor.

Beş ayda iki kaza

29 Ekim 2018'de Lion Air'a ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş ve mürettebatla birlikte 189 kişi hayatını kaybetmişti. 10 Mart 2019'da da Etiyopya Havayolları'na ait ET 302 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçak, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. Bu kazada 157 kişi yaşamını yitirmişti.

Toplam 346 kişinin yaşamına mal olan iki kazaya da, uçağın burnunda bulunan ve aracın stabil bir şekilde seyretmesini sağlayan sistemi yönlendiren yazılımdaki hatanın yol açmış olabileceği belirtiliyor. Üretici Boeing şirketi hatanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. FAA'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada, söz konusu uçakların statüleri yeniden "güvenilir" olana dek uçuş lisansı verilmeyeceği vurgulandı.