  • BIST 94.831
  • Altın 260,380
  • Dolar 5,7707
  • Euro 6,5536
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Boeing 737 MAX'da bir hata daha tespit edildi

»
ABD Federal Havacılık Dairesi, Boeing 737 MAX 8 ve 9 tipi uçaklarda yeni bir sorun daha tespit etti. Söz konusu uçaklar kısa aralıklarla iki kez düşünce uçuşları tüm dünyada yasaklanmıştı.
Boeing 737 MAX'da bir hata daha tespit edildi

ABD sivil havacılık kurumu Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada, Boeing 737 MAX 8 ve 9 tipi uçaklarda uçuş güvenliğini tehlikeye atabilecek "potansiyel bir tehlikenin" daha ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Kurum, tespit edilen hatanın Boeing şirketine, kayıt altına alınması talebiyle iletildiğini açıklarken, sorunun kaynağı hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Ancak kurum içinden elde edilen bilgilere göre pilotlar MCAS adı verilen stabilizasyon sistemi etkinleştirildikten sonra uçağın kontrolünü yeniden kazanmakta zorluk yaşıyor. Bu durum da bir tehlike anında pilotların müdahalesini zorlaştırabiliyor.

Beş ayda iki kaza

29 Ekim 2018'de Lion Air'a ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş ve mürettebatla birlikte 189 kişi hayatını kaybetmişti. 10 Mart 2019'da da Etiyopya Havayolları'na ait ET 302 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçak, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. Bu kazada 157 kişi yaşamını yitirmişti.

Toplam 346 kişinin yaşamına mal olan iki kazaya da, uçağın burnunda bulunan ve aracın stabil bir şekilde seyretmesini sağlayan sistemi yönlendiren yazılımdaki hatanın yol açmış olabileceği belirtiliyor. Üretici Boeing şirketi hatanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. FAA'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada, söz konusu uçakların statüleri yeniden "güvenilir" olana dek uçuş lisansı verilmeyeceği vurgulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "10 yıl sonra müzik dinlenilmeyecek"14 Haziran 2019 Cuma 22:00
  • Google'dan Chrome'da Reklam Engelleyici Kullananları Rahatlatan Açıklama13 Haziran 2019 Perşembe 21:30
  • Akıllı Telefonları Kullanmayınca Kapatmanın Bir Faydası Var mı?13 Haziran 2019 Perşembe 20:30
  • Facebook, ‘Stalk’ Yapanların Maskesini Düşürecek Yeni Özelliğini Ekledi10 Haziran 2019 Pazartesi 23:00
  • Henüz Başlamayan E3'ün Yıldızı Şimdiden Keanu Reeves Oldu10 Haziran 2019 Pazartesi 21:00
  • Google Haritalar Artık Doğal Afetler İçin Uyarıda Bulunacak10 Haziran 2019 Pazartesi 19:00
  • Mikroskobun Öğrenince Çok Şaşıracağınız İcat Edilme Nedeni08 Haziran 2019 Cumartesi 23:00
  • Teknoloji devleri mercek altına alınıyor07 Haziran 2019 Cuma 23:59
  • Huawei’nin akıllı telefon üretimini durdurduğu iddia edildi04 Haziran 2019 Salı 21:07
  • Apple, yeni Mac Pro’yu tanıttı; işte fiyatı03 Haziran 2019 Pazartesi 23:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti