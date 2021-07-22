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Boeing, 787'lerde Üretimi Azaltacak

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Boeing, 787'lerde Üretimi Azaltacak
Boeing, 787'lerde Üretimi Azaltacak

Uçak üreticisi firma, yapısal problemler nedeniyle üretim oranının düşürüleceğini duyurdu.

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing, yine uçaklarındaki sorunlarla gündeme geldi.

Boeing, yaptığı açıklamada, 787 tipi uçaklarda üretim oranını azaltacağını duyurdu.

Çift koridorlu uçak programında üretimle ilgili yeni bir yapısal kusur üzerinde çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

BOEING'DEN ÜRETİM KARARI

Şirket, bu yıl envanterinde kalan 100 kadar 787'nin yarısından daha azını teslim etmeyi öngörüyor.

Boeing, 787 programı için yeni bir üretim oranı açıklamadı, ancak geçici olarak ayda 5 jet olan mevcut oranın altına inileceğini söyledi.

TESLİM EDİLEN UÇAK SAYISI

Boieng, 2020'deki 157 teslimata kıyasla, şimdiye kadar her türden 156 jet teslimatı gerçekleştirdi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 787'deki yeni sorunun, bileşenlerin ileri basınçlı bölmede bir araya getirildiği boşlukları içerdiğini söyledi.

FAA, sorunu tespit eden Boeing'in, uçaklar teslim edilmeden önce problemi çözeceğini aktardı.

BOEING'DEKİ SORUNLAR

ABD'li uçak üreticisinin 737 mAX ve 787'si, geçen yılın sonlarından bu yana elektrik arızaları ve bir dizi diğer sorunlarla karşı karşıya.

Boeing, uçakların teslimattan önce en yüksek kaliteyi karşılamasını sağlamak için gerekenleri yapmayı sürdürdüğünü bildirdi.

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