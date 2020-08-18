Boeing, çalışanlarına 'gönüllü işten çıkarma paketi' sunacak

Boeing Co. çalışanlarına bu sene çalışanlarına ikinci kez işten çıkarma paketi sunacak ve Nisan ayındaki yüzde 10'luk iş kesintisi hedefinin üzerine çıktı.

Boeing CEO'su Dave Calhoun, Bloomberg News tarafından görülen notunda, bu paketin şirket birimlerinin yanı sıra ticari uçak ve hizmet işletmelerindeki çalışanlara da sunulacağını belirtti. Daha fazla bilgi çalışanlar için 24 Ağustos'tan sonra ulaşılabilir olacak.

Calhoun, "Şu anki piyasa talebinin iş gücümüzü desteklemesini umuyorum. Ne yazık ki işten çıkarmalar yeni gerçeğimize uyum sağlamak, likiditeyi muhafaza etmek ve büyümeye yönelik pozisyonlanmak için zor fakat gerekli" şeklinde konuştu.

Koronavirüs pandemisinin ardından, Boeing ve Avrupalı rakibi Airbus SE üretimi azalttı, ödemelerde düşüşe gitti ve diğer masrafları da kıstı.