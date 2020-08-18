  • BIST 1.094
  • Altın 476,700
  • Dolar 7,3785
  • Euro 8,7815
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Boeing, çalışanlarına 'gönüllü işten çıkarma paketi' sunacak

» »
Boeing, çalışanlarına 'gönüllü işten çıkarma paketi' sunacak
Boeing, çalışanlarına 'gönüllü işten çıkarma paketi' sunacak

Boeing Co. çalışanlarına bu sene çalışanlarına ikinci kez işten çıkarma paketi sunacak ve Nisan ayındaki yüzde 10'luk iş kesintisi hedefinin üzerine çıktı.

Boeing CEO'su Dave Calhoun, Bloomberg News tarafından görülen notunda, bu paketin şirket birimlerinin yanı sıra ticari uçak ve hizmet işletmelerindeki çalışanlara da sunulacağını belirtti. Daha fazla bilgi çalışanlar için 24 Ağustos'tan sonra ulaşılabilir olacak.

Calhoun, "Şu anki piyasa talebinin iş gücümüzü desteklemesini umuyorum. Ne yazık ki işten çıkarmalar yeni gerçeğimize uyum sağlamak, likiditeyi muhafaza etmek ve büyümeye yönelik pozisyonlanmak için zor fakat gerekli" şeklinde konuştu.

Koronavirüs pandemisinin ardından, Boeing ve Avrupalı rakibi Airbus SE üretimi azalttı, ödemelerde düşüşe gitti ve diğer masrafları da kıstı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Donald Trump'ın kardeşi vefat etti. Sosyal medyada ''Wrong Trump''('Yanlış Trump'') gündem oldu16 Ağustos 2020 Pazar 18:31
  • ABD’de resmi UFO gözlem birimi kuruldu16 Ağustos 2020 Pazar 16:05
  • ABD Yönetimi, İran'dan Venezuela'ya Petrol Taşıyan 4 Tankere El Konulduğunu Açıkladı15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:33
  • Trump’tan ByteDance kararnamesi15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:17
  • Trump ve Macron Doğu Akdeniz’i görüştü15 Ağustos 2020 Cumartesi 08:55
  • Pentagon ‘Tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü’ kurdu15 Ağustos 2020 Cumartesi 08:51
  • ABD’de bir mahkum ‘corona’ maskesiyle kendini astı14 Ağustos 2020 Cuma 17:56
  • Gazeteciden Trump'a: Söylediğiniz tüm yalanlardan pişman mısınız?14 Ağustos 2020 Cuma 17:08
  • ABD'nin Türkiye'ye silah satmasını engelleyen 4 isim ortaya çıktı13 Ağustos 2020 Perşembe 10:58
  • ABD’den AB ürünlerine yönelik gümrük vergisine devam kararı13 Ağustos 2020 Perşembe 08:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti