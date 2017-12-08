Boeing CEO'su Elon Musk'a meydan okudu

Uzay yarışının iki önde gelen şirketi ABD basını üzerinden sözlü bir düelloya girişti. Boeing'in CEO'su Muilenburg, SpaceX'in CEO'su Musk'a meydan okudu.
Muilenburg, Musk ve SpaceX'e meydan okuyarak Mars'a ilk insanı kendilerinin göndereceğini söyledi. Muilenburg'ün CNBC'ye yaptığı bu açıklamaya Musk'tan cevap ise gecikmedi.
Kişisel Twitter hesabından kısa bir mesaj yayınlayan Musk "do it" (Yapın) çıkışı ile Muilenburg'e cevap verdi.
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