Boeing, F-35'te karar kılan Danimarka'yı mahkemeye verdi

çak üreticisi Boeing, F/A-18 Super Hornet savaş uçağı yerine F-35 savaş uçaklarında karar kılan Danimarka'ya dava açtı

Danimarka Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Boeing, Lockheed Martin'in üretici firma olduğu ve Türkiye ile Danimarka'nın da aralarında bulunduğu 9 ülkenin ortak konsorsiyumu tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarından satın alacağını açıklayan Danimarka'yı mahkemeye verdi.

Boeing firması, kendisinin ürettiği savaş uçağı F/A-18 Super Hornet ile ilgili ihalede yapılan değerlendirmenin hatalı olduğu iddiasında bulundu.

Danimarka hükümeti tarafından geçen yıl mayıs ayında 27 adet F-35 savaş uçağı alacağının açıklanmasının ardından harekete geçen Boeing, bu ülkenin uçak seçiminde önemli rol oynayan 4 maddede, kendilerinin ürettiği Super Hornet’e göre Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Programı kapsamında imal edilen F-35 savaş uçağının daha iyi olduğu değerlendirmesinin hatalı olduğunu iddia etti.

F-35'lerin maliyeti ilk kez 100 milyon doların altına indi

Dava açan Boeing tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, savaş uçağı satın alacak başka ülkelerin de Danimarka'nın değerlendirmesini baz alarak, savaş uçağı tercihini yapmasından çekinildiği bildirilirken, konunun yargıya intikal ettiğini belirten Danimarka Savunma Bakanlığı, davayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.