Boeing ve Airbus'tan 5G uyarısı: Parazitler güvenliği engelleyebilir

Uçak üreticileri Boeing ve Airbus, ocak ayı başlarında yaygın şekilde kullanılması beklenen 5G cep telefonu sinyallerinin, uçağın düşük görüş alanlarında güvenli bir şekilde çalışma yeteneğini tehdit edebileceğine dair uyarı yayınladılar.

Uçak üreticileri Boeing ve Airbus, ocak ayı başlarında yaygın şekilde kullanılması beklenen 5G cep telefonu sinyallerinin, uçağın düşük görüş alanlarında güvenli bir şekilde çalışma yeteneğini tehdit edebileceğine dair uyarı yayınladılar.

Her iki uçak üreticisinin CEO'ları, ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'i, uçaklarının radyo altimetrelerini (pilotların düşük görünürlükte inmesine izin veren ve yalnızca irtifa ölçmek için radyo sinyallerine bağlı olan cihazlar) kullanmaya çalışmanın, tehlikeli olacağı konusunda uyardı.

Boeing CEO'su Dave Calhoun ve Airbus Americas CEO'su Jeffrey Knittel, bu hafta Biden yönetimine 5G'nin C-Band spektrumu üzerinden yayılmasını ertelemesi gerektiğini söyledi ve havacılık endüstrisi üzerinde muazzam olumsuz etkisi olacağını olduğunu belirtti.

Federal Havacılık İdaresi daha önce havayollarına, C-Band hücre bölgesi vericilerinden gelen radyo altimetreleriyle olası bir girişimin, pilotların belirli havaalanlarının yakınındaki irtifaları izlemek için bu araçlara güvenmelerini sona erdirmeleri gerektireceğini söylemişti.

Sağlayıcılar iddiaları reddetti

Ülkenin en yoğun 40 havalimanında 5G'nin etkinleştirilmesinin Ocak ayında planlandığı gibi ilerlemesine izin verildi.

Kısıtlamaların ABD uçuşlarının yüzde 4'ünde gecikmelere, iptallere veya sapmalara neden olabileceği tahmin edililiyor.

Federal İletişim Komisyonu (FCC), radyo altimetreleriyle ilgili gerçek bir sorun olmadığını ve 5G sinyallerinin ana sağlayıcıları olan AT&T ve Verizon'un ağlarının gücünü azaltma veya sınırlama sözü verdiğini savundu.

Ancak sağlayıcılar, "meşru bir müdahale sorununun var olduğuna dair güvenilir bir kanıt bulunmadığını" savunarak, sorunun hava yolculuğunu etkileyebileceği konusundaki endişeleri reddettiler.