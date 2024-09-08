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Boeing’in Starliner mekiği mürettebatını ‘terk edip’ Dünya’ya döndü

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing’in arızalanarak uzay istasyonunda mahsur kalan Starliner mekiğinin mürettebatsız şekilde Dünya’ya döndüğünü duyurdu.
Boeing’in Starliner mekiği mürettebatını ‘terk edip’ Dünya’ya döndü

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran’da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Haziran başında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaşan Starliner ekibinden Butch Wilmore ve Suni Williams’ın istasyonda mahsur kaldığı bildirilmişti.

Geminin çeşitli arızalar nedeniyle yerinden çıkamadığı açıklanmıştı.

Starliner, iki mürettebatını uzay istasyonunda terk edip otomatik pilotla Dünya’ya döndü.

NASA açıklamasında ISS’ten yola çıkan mekiğin ABD’nin New Mexico çölündeki White Sands Uzay Limanı’na indiğini bildirdi.

Boeing’in arızalı kapsülüyle iki astronotu Dünya’ya geri getirmenin çok riskli olduğuna karar veren NASA, astronotları Şubat 2025’e kadar uzayda tutacak.

Böylece astronotların bir hafta sürmesi gereken test uçuşu sekiz aydan fazla sürmüş olacak.

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