Boğa burcu (21 Nisan – 20 Mayıs)

Burçları 2018'de ne bekliyor?

BOĞA BURCU KADINI AŞK HAYATI

Şimdiye kadar yalnızlık çeken boğa burcu kadını yılın ilk üç ayından sonra yaşayacağı bir macera ile bu yalnızlığından kurtulacak. Ancak duygularının kötüye kullanılmaması için çok dikkat etmesi gerekiyor.

EVLİLİK HAYATI

Şimdiye kadar evlilik hayatında geçirdiği tecrübelerin hangilerinin kendisi için bir değer taşıdığına bu yıl içinde karar verecek olan boğa kadını, yaşama sevincini dinlenme ile yakalayacak. Şubat, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında aşık olan boğa kadının evlilik hayatı güzel olacak.

İŞ HAYATI

Bu yıl da aşırılığa kaçmayan boğa kadını kazanacak. Arkadaşlarının önerileriyle ve inatçılıktan vazgeçtiği sürece başarılı bir iş hayatı olacak.

BOĞA BURCU ERKEĞİ AŞK HAYATI

Burucunun özelliği nedeniyle önyargılı olan boğa burcu erkeği, yine kendine duyduğu güvenle zaman zaman başarısız aşk ilişkilerine girecek.

EVLİLİK HAYATI

Kasım ve aralık aylarında güzel sürprizlerle karışılaşacak olan boğa burcu erkeği, sahip olma duygularından uzaklaşacağı sürece mutlu bir evlilik yaşayacak.

İŞ HAYATI

Entrikalardan uzak durduğu sürece her şeyin aleyhine dönmesini engelleyebilir. Meslektaşlarına güvenmesini öğrenip, kendisini kıskananları önemserse her şey yoluna girecek, aksi halde; DİKKAT!