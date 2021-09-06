Boğaz Ağrıları İçin 10 Doğal Çözüm

Boğazınız ağrıdığında ne yaparsınız? Çoğu insan gibiyseniz, muhtemelen eczacının birçok insan için çok iyi olduğunu söylediği ilacı satın alıyorsunuz.

Sıklıkla işe yaramasına rağmen, gerçek şu ki, boğaz ağrısı veya grip gibi görünüşte basit bir şey söz konusu olduğunda bile doktor kontrolü dışında ilaç kullanmak büyük bir tehlikedir. Bunun nedeni, ilaçların insanlarda farklı şekilde çalışması ve bileşiklerine karşı alerji gibi durumlara karşı risk altında olmanızdır ve özellikle son derece tehlikeli olan yanlış dozu almanıza neden olabilirsiniz.

BOĞAZ AĞRILARINA KARŞI 10 DOĞAL ÇÖZÜM

Boğaz ağrıları için antiseptik (mikrop öldürücü), antibakteriyel (bakterileri önleyen) ve analjezik (ağrı kesici) özelliklere sahip ve birkaç gün içinde sorununuzu çözebilecek doğal çözümleri listeledik.

Su ve Tuz ile Garara Yapın

Tarif, yarım çay kaşığı tuz ile bir bardak ılık sudan oluşur. Günde birkaç kez, en fazla üç kez gargara yapmanız yeterlidir. Boğazınızı yakmamak için su sıcaklığına dikkat edin.

Limonlu Kekik Çayı

Çayı üç yemek kaşığı kekik ile yapın (yemekler koyduğunuzla aynı olabilir). Sıcak tüketin, içmeden önce süzün ve yarım limon sıkın. Kekik, bir antiseptik görevi görür ve solunum sistemini temizlemenin yanı sıra elbette boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olur.

Ballı Elma Sirkesi Çayı

Bir yemek kaşığı elma sirkesi ve bir yemek kaşığı balı bir bardak ılık suda seyrelterek bir çay yapın. Tadı pek iyi olmayabilir, ancak harika bir boğaz ağrısı ilacıdır.

Sarımsak

Sarımsaklar, boğaz ağrısına neden olan bakteri ve mikropları öldürebilen allisin adı verilen bir bileşiğe sahiptir. Taze bir diş sarımsağı emdiğinizde, ikiye kesip her bir yanağa birer yarısını yerleştirerek, tüm bu bileşimin tadını çıkarabilirsiniz. Günde en az bir kez yapıldığında boğaz ağrısına karşı çok yardımcı olur.

Su Buharı

Bazen boğaz ağrısı tam olarak iltihaptan değil, özellikle hava kuruysa tahrişten kaynaklanır. Bu durumda, su buharı ortamı nemlendirmek ve boğaz ağrısını gidermek için harikadır. Ve bunu, suyu kaynatıp buharı çekerek kolayca yapabilirsiniz. Başınıza bir şey örtün ve tüm buharı çekmeye çalışın. Yanmalara karşı dikkatli olun.

Karbonat

Karbonat başlıca faydaları arasında antibakteriyel özellikleri vardır. Bu nedenle iltihaplanma ve boğaz ağrısı ile mücadeleye yardımcı olur. Bu durumda faydalarından yararlanmak için yarım çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karbonatı bir bardak ılık suda seyreltmek yeterlidir. Günde en az üç kez üst üste iki kez (yutmadan) gargara yapılmalıdır.

Karanfil

Karanfil, yağında bulunan bir öjenol adlı bir madde sayesinde analjezik işlevlere sahiptir. Madde ayrıca güçlü bir doğal antiseptik ve antibakteriyeldir. Tüm bu faydalardan yararlanmak için günde birkaç kez birkaç karanfil çiğnemeniz yeterlidir.

Ballı Nane Çayı

Bu çay lezzetli olmasının yanı sıra boğazı temizlemeye ve arındırmaya yardımcı olur ve ağrı kesici görevi görür. Bunu yapmak için, 300 ml kaynar su içinde bir avuç kadar nane ile çay yapın ve içmeden önce bir yemek kaşığı doğal bal ile ekleyin.

Zencefil Çayı

Boğaz ağrısı için en iyi doğal çözümlerden biri de zencefildir. Karanfil örneğinde olduğu gibi çiğnenebilir, ancak bu kök harika bir antibakteriyel olduğu için çay olarak da alınabilir. İçeceği hazırlamak için bir parça zencefili bir bardak suda kaynatın. Ardından içeceği yaklaşık 10 dakika bekletin ve içmeden önce süzün. İdeal olarak, çayı boğaz ağrısı geçene kadar günde en az 3 kez için.

Bitter Çikolata Deneyin

Daha önce duymamış olabilirsiniz, ancak bitter çikolata boğaz ağrısıyla savaşmaya yardımcı olabilir. Ancak bunun için bileşiminde en az yüzde 70 kakao bulunması gerekir. Uzmanlara göre, kakao, iltihap önleyici etkiye sahip maddeler olan flavonoidler içerir ve iltihapla savaşmaya yardımcı olur. Aynı zamanda kakao yağı boğazın nemli kalmasına yardımcı olur ve tahrişi önler

BOĞAZ AĞRISININ NEDENLERİ

Boğaz ağrısı ağrılı ve rahatsız edici olabilir. Ancak, çoğu boğaz ağrısı küçük bir hastalıktan kaynaklanır ve tıbbi tedavi olmaksızın geçer.

Birkaç durum boğaz ağrısına neden olabilir:

Viral Enfeksiyonlar

Boğaz ağrısına aşağıdaki gibi viral bir hastalık neden olabilir:

- Soğuk algınlığı, en yaygın viral enfeksiyon türüdür.

- Ses teli enfeksiyonu (larenjit).

- Mononükleoz (öpücük hastalığı), genellikle kalıcı bir boğaz ağrısına neden olan viral bir enfeksiyondur.

- Kabakulak, herpangina veya grip gibi diğer viral enfeksiyonlar.

Bakteriyel Enfeksiyonlar

Bir bakteriyel enfeksiyon da boğaz ağrısı neden olabilir. Bu şu şekilde olabilir:

- Genellikle tıkanıklık veya öksürük ile kendini göstermeyen boğaz ağrısı.

- Bademciklerin iltihaplanması veya enfeksiyonu.

- Bademciklerin etrafındaki dokuların enfeksiyonu (peritonsiller apse).

- Epiglot iltihabı (epiglotit).

- Uvula iltihabı (uvulit).

- Nadiren, gonore veya klamidya gibi cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon.

Tahriş Edici Maddeler ve Yaralanmalar

Bir haftadan uzun süren boğaz ağrısına genellikle tahriş edici maddeler veya aşağıdaki gibi yaralanmalar neden olur:

- Düşük nem, sigara, hava kirliliği, çığlık atma veya boğazın arkasına burun akıntısı nedeniyle boğaz tahrişi.

- Alerji veya burun tıkanması durumunda ağızdan nefes alma.

- Gastroözofageal reflü hastalığının (GÖRH) bir belirtisi olabilen mide asitlerinin boğazda birikmesi. GÖRH genellikle mide ekşimesi, ağızda asit tadı veya öksürük ile ortaya çıksa da, bazen tek semptom boğaz ağrısıdır.

- Ağızda sivri uçlu bir nesneyle düşmekten kaynaklanan bir kesik veya delinme gibi boğazın arkasında yaralanma.

- Kronik Yorgunluk Sendromu (aşırı yorgunluğa neden olan bir durum).

Viral hastalıklar boğaz ağrısının en yaygın nedeni olduğundan, onu tedavi etmek için antibiyotik kullanmamak önemlidir. Antibiyotikler viral enfeksiyonların seyrini etkilemez. Gereksiz antibiyotik kullanımı sizi mide bulantısı, kusma, ishal ve mantar enfeksiyonları gibi alerjik reaksiyon ve yan etki risklerine maruz bırakır. Antibiyotikler ayrıca vücuttaki faydalı bakterileri öldürebilir ve tehlikeli antibiyotiğe dirençli bakterilerin büyümesini tetikleyebilir. Farenjite bağlı boğaz ağrıları için antibiyotik tedavisi gerekebilir.