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Boğaz ağrısı şikayetleri arttı… Grip mi, Covid-19 mu?

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Grip, alerji, uzun süre yüksek sesle konuşmak gibi pek çok sorunun sonucu olarak ortaya çıkan boğaz ağrısı, Covid-19 pandemisiyle beraber virüsün belirtilerinden biri de oldu. Peki boğaz ağrısının Covid habercisi olup olmadığı nasıl anlaşılır?
Boğaz ağrısı şikayetleri arttı… Grip mi, Covid-19 mu?

Covid-19’un belirtilerinden biri olan boğaz ağrısı, aslında pek çok sorunun habercisi olabilir. Grip, basit bir soğuk algınlığı ya da alerji gibi rahatsızlıklarla da kendini gösteren boğaz ağrısının virüsün belirtisi olup olmadığını anlamak ise artık oldukça zor.

Daily Star’a konuşan Doktor Ross Perry de boğaz ağrısının ne zamanlar Covid habercisi olabileceğini anlattı. Doktor Perry sözlerine, boğaz ağrısının çok fazla bağırmak, enfeksiyon, alerji, bademcik iltihabı veya larenjit gibi herhangi bir sorunun belirtisi olabileceğini söyleyerek başladı.

Perry’e göre; boğaz ağrısının nedeni her zaman Covid-19 olmayabilir. Ancak bazı durumlarda da dikkat edilmesi gerektiğini çünkü virüsün belirtisi olabileceğini söyledi: “Şu anda yeni Covid vakalarının üçte ikisinin boğaz ağrısı ile başladığını biliyoruz. Buna karşılık, Covid boğaz ağrısı genellikle enfeksiyonun ilk gününde daha kötü hissettirir ve sonraki günlerde de devam eder.”

BOĞAZ AĞRISI BEŞ GÜNDEN UZUN SÜRERSE…

Doktor Perry şu tavsiyede bulundu: “Boğaz ağrısı beş günden uzun sürerse, doktorunuzla konuşmak en iyisi olacak. Bir Covid testi yaptırmak ve negatif olsa bile yine de başkalarıyla aranıza mesafe koymaya ve diğer semptomlara dikkat etmeye çalışmak, son derece önemli. Kendinizi karantinaya almak, yasal bir gereklilik olmasa da çevrenizdekileri korumak için önemli.”

Boston Tıp Merkezi’nde bulaşıcı hastalıklar doktoru olan Doktor Cassandra Pierre de Isnider’a verdiği demeçte, Doktor Perry ile paralel ifadeler kullanıyor.

BOĞAZ AĞRISI ŞİKAYETİ ARTTI

Doktor Pierre, Covid-19’un ilk varyantlarının daha düşük solunum semptomlarına neden olurken, son Omicron enfeksiyonlarının boğaz ağrısı da dahil olmak üzere hafif ila orta şiddette semptomlara neden olma eğiliminde olduğuna dikkat çekiyor. Pierre, hastaların boğaz ağrısını Covid-19 semptomu olarak daha sık belirttiğini vurguluyor.

Covid ile ilişkili boğaz ağrısı olan bazı kişilerde şiddetli ağrı olsa da Pierre, hafif veya kaşıntılı boğaz ağrılarının da Covid-19’da en yaygın olan belirtiler olduğunu söylüyor.

İKİZ SALGIN SORUNU

Salgın, eskisi kadar yoğun olmasa da hâlâ her gün onlarca kişinin ölümüne neden oluyor. Covid’in altıncı dalgası korkulduğu kadar şiddetli olmasa da ikiz salgınla ilgili endişeler var. Boğaz ağrısının de pek çok kişiyi korkutmasının nedeni de aslında ikiz salgının yaşanıyor olması.

İki virüs dalgası aynı anda yaşandığında ikiz salgın oluşur. Bu dönemde de Covid dalgasına bir de grip dalgası eşlik ederek ikiz salgın oluşturuyor. Covid vakaları o kadar yüksek artış göstermese de grip vakaları tahmin edilenden daha erken ve daha hızlı arttı. Bunun arkasındaki nedenlerden biri de 2019/20 kışından bu yana düzgün bir grip mevsimi geçirilmemiş olması.

Sonuç olarak, popülasyonda önceki yıllara göre daha düşük bir bağışıklık söz konusu. Bu da insanların grip olduğunda daha şiddetli semptomlar geliştirmeleri veya savunmasız durumdaysa ölme olasılıklarının daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

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