Hayatı boyunca birçok kişinin başına yaygın olarak gelebilen boğaz ağrısı kaşınma ve tahrişin neden olduğu acı ile kişilerin hayat kalitesini ciddi oranda etkileyen bir rahatsızlıktır. En yaygın nedenleri arasında, soğuk algınlığı veya grip gibi viral bir enfeksiyon gösterilebilirken çoğu zaman bu rahatsızlık evde yapılan yöntemlerle geçirilebilir. Peki, Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Yutkunurken geçmeyen boğaz ağrısı ve yanması nasıl geçer? İşte İlaçsız bitkisel tedavi yöntemleri…