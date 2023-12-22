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Boğaz bölgesindeki köyler bugün elektriksiz kalacak!

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Girne Boğaz bölgesi ve civar köylerde, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yaklaşık iki saat boyunca elektrik kesintisi olacak.
Boğaz bölgesindeki köyler bugün elektriksiz kalacak!

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Girne Boğaz bölgesi ve civar köylerde elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu’nun duyurusuna göre, kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar: 

“Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa- Girne ana yolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su bölgesi, St. Hilarion bölgesi, GKK Karargahı bölgesi, Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen su kuyuları bölgesi, Yukarı Dikmen ağıllar bölgesi, Dikmen Kırıkkale Asker, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge, Fikret Kürşat arsaları civarı, Dikmen köy içi, Dikmen Kırsal Kesim Arsaları bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör, Güngör taşocakları bölgesi, Oray sitesi ile Boğaz Karakolu arasında kalan kısım, Emaş bölgesi, Kömürcü, Dağyolu ve Pınarbaşı.”

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