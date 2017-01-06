Boğaz Parkı Büfesi ile Kültür Parkı Kafeteryası 1 yıl süreyle kiralandı

İskele Belediyesi, Boğaz Parkı Büfesi ve İskele Belediyesi Kültür Parkı Kafeteryası ile bu kafeteryaya ait alanın 1 yıl süreyle kiralanması için teklif kabulünde bulundu.

2 Ocak’ta başlayan teklif kabulü 5 Ocak (dün) Perşembe günü mesai bitimi olan saat 18.00’da son buldu. İlgili alanların kiralanmalarına yönelik ilgili şartnameyi belediye sekreterliğinden ücretsiz temin eden kişiler, tekliflerini son gün olan 5 Ocak’ta ihale kutusuna attı. İskele Belediye Meclisi de dün (5 Ocak) Hasan Sadıkoğlu başkanlığında toplanarak, ihale kutusuna atılan teklifleri tek tek değerlendirdi. Buna göre; İskele Belediyesi, Boğaz Parkı Büfesi 1 yıl süreyle Deniz Konyalı’ya, İskele Belediyesi Kültür Parkı Kafeteryası ile bu kafeteryaya ait alan da 1 yıl süreyle Hasan Tur’a verilmesine karar verildi.