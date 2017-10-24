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Boğaz Piknik Alanı temizlendi

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Boğaz Piknik Alanı temizlendi
Girne Belediyesi temizlik şubesi ekipleri, Boğaz Piknik Alanı’nda temizlik çalışması yaptı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, temizlik şubesi ekipleri yaklaşık 150 büyük çöp poşeti topladı.

Temizlik ekipleri, Girne-Lefkoşa Anayolu ve Boğaz Piknik Alanı’nda Ağustos ayında yaptığı temizlik çalışmasında 247 adet büyük çöp poşeti toplamıştı.

GÜNGÖRDÜ: “FARKINDALIK YARATILMALI”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Orman Dairesi’nin tasarrufunda bulunan Boğaz Piknik Alanı’nda Girne Belediyesi olarak sürekli temizlik çalışması yapıldığını belirterek, “vatandaş çöpünü yere atsın işçiler temizlesin” düşüncesinin doğru olmadığını söyledi.

Güngördü, piknik alanını temiz bulmak isteyenlerin, piknik yaptıktan sonra çöpünü mutlaka poşete koyması ve çöp konteynırlarına atması gerektiğine dikkat çekti. Güngördü; eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılarak, vatandaşın çevreye karşı duyarlılığının artırılabileceğine işaret ederek, bu çalışma çerçevesinde daha önce bölgede bildiri dağıttıklarını kaydetti.

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