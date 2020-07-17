  • BIST 118.525
  • Altın 398,800
  • Dolar 6,8522
  • Euro 7,8337
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAPCR test ücretlerinde indirim!

Boğaz piknik alanında temizlik çalışmaları başlatılıyor

» »
Boğaz piknik alanında temizlik çalışmaları başlatılıyor
Boğaz piknik alanında temizlik çalışmaları başlatılıyor

Boğaz piknik alanı ile ilgili sosyal medyada gündeme getirilen çöp sorununa karşı, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren’in girişimleri ve Girne Belediyesi’nin duyarlı yaklaşımı ile yarın saat 06.00’da bölgede temizlik çalışmaları başlatılıyor.

Konu ile ilgili olarak Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Boğaz piknik alanında yaşanan çöp ve çevre kirliliği ile ilgili olarak, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile irtibata geçerek, bölgede temizik çalışmaları başlatılıyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, ülke insanının sosyalleşebileceği, doğa ile iç içe güzel vakit geçirebileceği ender ormanlık alanlarından biri olan Boğaz piknik alanının, sosyal medyaya yansıyan görüntüsü karşısında konuyu Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye aktardığını belirtti.

Bakan Evren, sorumluluk alanı dışında olmasına karşın, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün hassasiyetle konuya yaklaştığını ve bölgede bir temizlik çalışması başlatacağını, Girne Belediyesi’nin sorumluuk alnı içerisinde olmamasına karşın, duyarlılık göstererek, Boğaz piknik alanında temizlik çalışmaları başlatacak olmasından dolayı da Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü başta olmak üzere, Belediye yetkililerine teşekkür etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, temizlemenin değil, temiz bırakmanın önemine de vurgu yaparak, vatandaşların daha duyarlı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saner’den Baybars’a yeni açıklama: “Kendisine benim gibi yazılı donelerle konuşmasını öneririm”17 Temmuz 2020 Cuma 16:48
  • Merhum Başbakan Mustafa Çağatay’ın adının verileceği okul tamamlandı17 Temmuz 2020 Cuma 16:42
  • Ombudsman Dizdarlı'dan Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ile ilgili açıklama17 Temmuz 2020 Cuma 16:40
  • İngiliz Üs Yönetimi’nden Kovid-19 düzenlemeleri nedeniyle eylem yapan Pile’deki Kıbrıslı Türklere dava17 Temmuz 2020 Cuma 16:39
  • “31 Mayıs tarihine kadar olan borçlar en geç 24 Temmuz tarihine kadar kapatılmalı”17 Temmuz 2020 Cuma 16:37
  • Basın-Sen Başkanı Kişmir Bilişim Suçları Yasası’nı eleştirdi17 Temmuz 2020 Cuma 16:36
  • LTB Başkanı Harmancı, Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı’yla görüştü17 Temmuz 2020 Cuma 16:35
  • Lokmacı’da Eylem17 Temmuz 2020 Cuma 16:34
  • Koronavirüs salgınından dolayı 14 Mart öncesi ülkeye gelenler çalışma izni çıkarabilecek17 Temmuz 2020 Cuma 16:31
  • Boğaz piknik alanında temizlik çalışmaları başlatılıyor17 Temmuz 2020 Cuma 16:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti