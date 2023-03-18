Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde törenler düzenlendi.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde törenler düzenlendi.

Boğaz Şehitliği’nde yer alan törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanıı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti, kurum, kuruluş dernek üniversite temsilcileriyle askeri erkân katıldı.

Çelenklerin Boğaz Şehitliği’ne sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Törende, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Savunma Üsteğmen Muhammed Reha Keleş, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Konuşmanın ardından Şehitlik Özel Defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Boğaz Şehitliği’nden alınan toprağı Anıtkabir’e gönderilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu’na teslim ettikten sonra konuşma yaptı.

Tatar’ın konuşmasının ardından şehit kabirleri gezilerek, çiçekler sunuldu.

-Tatar: "Türkiye halkıyla birlikte ağladık, ağlamaya devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, deprem felaketinde kaybedilen hayatlardan dolayı bu yıl bambaşka duygular ve acılar içinde anma töreninde bulunduklarını kaydetti.

Türkiye’de yaşananlardan dolayı Kıbrıs Türk halkının da yüreğinin parçalandığını, Kıbrıs Türk halkının da depremde evlatlarını kaydettiğini dile getiren Tatar, “Türkiye halkıyla birlikte ağladık, ağlamaya devam ediyoruz. Hayatını yitirenlere rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum” dedi.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ve dünya tarihini de değiştirdiğini ifade eden Tatar, verilen destansı mücadele neticesinde kazanılan zaferle Türk halkının kurtuluş savaşlına bir meşale yaktığını kaydetti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti’nin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kuruluşundan aldığı ilhamla Kıbrıs’ta mücadelesini devam ettirdiğini söyledi ve yıllar sonra yaşanan Erenköy savaşlarını küçük bir Çanakkale Savaşı'na benzettiklerini ifade etti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının o milli ruhla 1974’e kadar adada direndiğini, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın gerçekleşmesiyle KKTC’nin temellerinin atıldığını da anlattı.

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da katıldığı Türk Devletler Teşkilatı zirvesiyle ilgili hatırlatmada bulunan ve konuşmasında KKTC’nin Türk dünyasının kopmaz bir parçası olduğunu haykırdığını dile getiren Tatar, Kıbrıs Türk tarafının müzakere masasına dönme koşullarını da konuşmasında anlattığını ifade etti ve bunları anımsattı.

Tatar, “Bizler KKTC olarak Doğu Akdeniz’de, en güneyde bir Türk devleti olarak onların buradaki temsilcileri olduğumuz onlara anlatarak buradaki milli davamızın ne kadar önemli olduğunu onlarla paylaştım “dedi.

Tatar tüm şehitleri rahmetle andı.

-Keleş: “Önemli bir kilometre taşı”

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Savunma Üsteğmen Muhammed Reha Keleş, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen, milletin kahraman evlatlarının emsalsiz kahramanlıklarıyla kazanılan Çanakkale Zaferi’nin milli mücadelelerine ilham verirken Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Keleş, “Şanlı tarihimizde tüm ihtişamıyla yer alan ve tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşları vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda asil Türk milletinin hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en zor şartlar altında dahi, neleri başarabileceğinin en güzel örneklerinden birisidir” dedi.

Tüm Anadolu insanının Çanakkale Zaferi’nden aldığı güçle Kurtuluş Savaşı’nı başlattığını ve işgal altındaki vatan topraklarını kurtararak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunu belirten Keleş, şahitleri saygı ve şükranla yad etti; Türkiye’nin bugün ulaştığı seviyenin aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin eseri olduğunu vurguladı.

-Şehitlik Özel Defteri ….Tatar: “Türk ulusunun kahramanlığının en büyük abidesi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehitlik Özel Defterine şunları yazdı:

“İşgalci, emperyalist güçlerin ordularına karşı, Türk ulusunun destan yazdığı, kahraman Mehmetçik’in kazandığı Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünde sizin huzurunuzdayız.

Tıpkı Kurtuluş Savaşı gibi Türk ulusunun, özgürlük ve bağımsızlığından hiçbir hal ve koşulda vazgeçmeyeceğinin, esaret altında yaşayamayacağının, kahramanlığının en büyük abidesi ve göstergelerinden biri olan, canınızı feda ederek kazandığınız Çanakkale Zaferi, bu toprakları vatan yapabilmemizin de temelini oluşturmuştur.

Bu topraklarda kendi devletimizin çatısı altında ve bayraklarımız gölgesinde özgür ve egemen olarak yaşıyorsak bunu, siz aziz şehitlerimize borçluyuz.

En büyük ve en kutsal görevimiz, bize bıraktığınız değerleri ve emanetleri korumak, devletimizi sonsuza dek yaşatmaktır. Bu, size gelecek nesiller olan en büyük borcumuzdur.

Aziz şehitlerimiz, rahat uyuyun. Sizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Vatan size minnettardır. Ruhunuz şad olsun”.

-Feyzioğlu: “Dünya tarihine altın harflerle kazınmıştır”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Şehitlik Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Aziz şehitlerimiz,

Kadim tarihimizdeki yeri ülkemiz ve milletimiz için müstesna olan Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünü andığımız bu anlamlı günde manevi huzurunuzdayız.

Aziz milletimizin bağımsızlık ve geleceğine kastetmeye çalışanlara karşı, canlarını hiçe sayarak vatan uğruna gözlerini kırpmadan şahadete yürüyen kahramanlarımızın eseri bu Zafer, Yüce Türk milletinin asla boyunduruk kabul etmeyeceğini, dünyaya bir kez daha göstermiş, ezilen ve bağımsızlık özlemi duyan milletlere örnek olmuş, dünya tarihine altın harflerle kazınmıştır.

Zaferden yarım asır sonra bu kez Kıbrıs Türkü’nün varlığına ve hürriyetine göz dikenler karşılarında yine Çanakkale ruhunu bulmuş, cesur vatan evlatlarının fedakâr ve şanlı direnişi “1974 Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı” ile taçlanarak milletimizin gönlünde ve tarihin sayfalarında hak ettiği yeri almıştır

Bu vesileyle bir kez daha, şanlı Çanakkale Zaferi’ni Türk milletine armağan eden atarlarımızı 100. yılına girdiğimiz Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında yatan şehitlerimizi, dünyanın dört bir yanında onurlu görevlerini yerine getirirken teröristlerce hunharca şehit edilen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı mensuplarını, geçtiğimiz ay deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımız ile şehadete eren askerlerimizi, istiklal ve vatan uğrunda şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı, rahmet, minnet ve hürmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler dileklerimi ve şükranlarımı sunuyorum."

-Öztürk: “Çanakkale Zaferi Türkiye’nin önsözüdür”

KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de Şehitlik Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz,

Çanakkale’de yedi düvelin karşısında dimdik durarak, her karış toprağı kanla sulanmış Türk vatanının namus ve haysiyetini korumak için cansiperane dövüşerek şehadet mertebesine ulaşmış sizlerin huzurundayız.

'Türkiye’nin önsözü' Çanakkale Zaferi; milletin ayağa kalktığı tarihtir. Türk’ün en önemli kahramanlık destanı, dünyayı yenenlerin yenildiği yerdir. Kahramanlıklar menkıbesidir. Çanakkale; Türkiye demektir. Anadolu demektir. Kahraman ordumuzun gösterdiği mertlik ve insanlık örneğidir.

'Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın, gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın' dizelerinde anlatıldığı gibi Yahya Çavuşların, Onbeşlilerin ve isimsiz nice Mehmetlerin vatan sevgisinden ve asil Türk milletinden aldığımız güçle Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığına yönelebilecek tehditlere karşı ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla, kanımızın son damlasına kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Büyük Zafer’in gururunu bizlere armağan eden başta ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; bu destansı mücadelede toprağa düşerek şehadet şerbetini içen siz aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad eder, tarih boyunca ordusuna destek veren asil Türk milletine ve mücahit Kıbrıs Türk halkına şükranlarımı sunarım.

Ruhunuz şad olsun.”