Boğaz’da düello: Beşiktaş Fenerbahçe 356. kez karşılaşacak

Beşiktaş ile Fenerbahçe sezonun ilk derbisinde kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak. 356. derbide iki takım da 3 puan için varını yoğunu ortaya koyacak. Derbide ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Süper Lig 15 günlük aradan sonra dev bir maçla devam ediyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe, kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak. Sezonun ilk derbisinde iki takım da galibiyet bekliyor. Siyah-beyazlılar, son iki maçını kazanamadı. Sarı-lacivertliler, ikide iki ile zorlu deplasmana çıkıyor. Ev sahibinde N'Koudou'nun sakatlığı bulunuyor. Ghezzal da sakatlıktan yeni çıktı. Misafir ekipte King, Peres ve Serdar Aziz forma giyemeyecek.

SON KARAR REDMOND; BATSHUAYI 11’E

Beşiktaş’ta Valerien İsmael, 4-3-3 sistemini tercih edecek. N'Koudou'nun yokluğunda sol kanatta yeni transferlerden Redmond forma giyecek. Stoperde ise Saiss'in partneri Tayyip Talha olacak. Jesus'un Fenerbahçe'si, 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkacak. Defanstaki eksiklerin fazlalığı nedeniyle Ferdi sağ beke kayarken sol bekte Alioski görev alacak. Hücumda Valencia-Batshuayi ikilisinin çift forvet olarak görev yapması bekleniyor.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Salih, Muleka, Redmond, Weghorst

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Emre Mor, Rossi, Valencia, Batshuayi

Saat: 20.00

Stat: Vodafone Park

Hakem: Volkan Bayarslan

15 YIL SONRA İLK KEZ

Beşiktaş ve Fenerbahçe, 15 yıl sonra ilk kez yabancı teknik adamların idaresinde karşılaşacak. En son 5 Mayıs 2007'de Jean Tigana ile Arthur Zico iki takımın başında rakip olmuştu. Derbiyi Fenerbahçe, Kezman'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.

GALİBİYET YEMİNİ

Beşiktaş, son idmanını yaptı ve derbiyi beklemeye başladı. Valerien Ismael, takımına yaptığı konuşmada sahaya tam konsantrasyon gösterilmesini istedi. Maç toplantısının öncesinde ise takıma, eski Beşiktaşlı futbolcuların derbi mesajları izletildi. Siyah-beyazlı oyuncular galibiyet yemini etti.

TESİSLERE ÇIKARMA

Yönetim ve taraftar, takımlarına moral vermek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne çıkarma yapacak. Misafir tribünde yer alamayacak sarı-lacivertli futbolseverler, hem Samandıra'da takıma destek olacak hem de konvoyla eşlik edecek. Yöneticiler de tam kadro statta olacak.