  • BIST 3.179,99
  • Altın 988.035
  • Dolar 18.4995
  • Euro 18.1294
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

Boğaz’da düello: Beşiktaş Fenerbahçe 356. kez karşılaşacak

» »
Beşiktaş ile Fenerbahçe sezonun ilk derbisinde kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak. 356. derbide iki takım da 3 puan için varını yoğunu ortaya koyacak. Derbide ilk düdük saat 20.00'de çalacak.
Boğaz’da düello: Beşiktaş Fenerbahçe 356. kez karşılaşacak

Süper Lig 15 günlük aradan sonra dev bir maçla devam ediyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe, kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak. Sezonun ilk derbisinde iki takım da galibiyet bekliyor. Siyah-beyazlılar, son iki maçını kazanamadı. Sarı-lacivertliler, ikide iki ile zorlu deplasmana çıkıyor. Ev sahibinde N'Koudou'nun sakatlığı bulunuyor. Ghezzal da sakatlıktan yeni çıktı. Misafir ekipte King, Peres ve Serdar Aziz forma giyemeyecek.

SON KARAR REDMOND; BATSHUAYI 11’E

Beşiktaş’ta Valerien İsmael, 4-3-3 sistemini tercih edecek. N'Koudou'nun yokluğunda sol kanatta yeni transferlerden Redmond forma giyecek. Stoperde ise Saiss'in partneri Tayyip Talha olacak. Jesus'un Fenerbahçe'si, 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkacak. Defanstaki eksiklerin fazlalığı nedeniyle Ferdi sağ beke kayarken sol bekte Alioski görev alacak. Hücumda Valencia-Batshuayi ikilisinin çift forvet olarak görev yapması bekleniyor.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Salih, Muleka, Redmond, Weghorst

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Emre Mor, Rossi, Valencia, Batshuayi

Saat: 20.00

Stat: Vodafone Park

Hakem: Volkan Bayarslan

15 YIL SONRA İLK KEZ

Beşiktaş ve Fenerbahçe, 15 yıl sonra ilk kez yabancı teknik adamların idaresinde karşılaşacak. En son 5 Mayıs 2007'de Jean Tigana ile Arthur Zico iki takımın başında rakip olmuştu. Derbiyi Fenerbahçe, Kezman'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.

GALİBİYET YEMİNİ

Beşiktaş, son idmanını yaptı ve derbiyi beklemeye başladı. Valerien Ismael, takımına yaptığı konuşmada sahaya tam konsantrasyon gösterilmesini istedi. Maç toplantısının öncesinde ise takıma, eski Beşiktaşlı futbolcuların derbi mesajları izletildi. Siyah-beyazlı oyuncular galibiyet yemini etti.

TESİSLERE ÇIKARMA

Yönetim ve taraftar, takımlarına moral vermek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne çıkarma yapacak. Misafir tribünde yer alamayacak sarı-lacivertli futbolseverler, hem Samandıra'da takıma destek olacak hem de konvoyla eşlik edecek. Yöneticiler de tam kadro statta olacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arda Güler acile kaldırıldı26 Eylül 2022 Pazartesi 16:04
  • Türkiye A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'na mağlup oldu26 Eylül 2022 Pazartesi 08:48
  • Arjantin maçında yaşananlar dünya gündemine oturdu! Messi yere düştü, arkadaşlarının tepkisi olay oldu25 Eylül 2022 Pazar 23:45
  • Cristiano Ronaldo milli maçta kanlar içerisinde kaldı! Yürekler ağza geldi25 Eylül 2022 Pazar 20:24
  • Sadık Cemil Stadı basın tribününün iyileştirilmesi için görüşme gerçekleştirildi25 Eylül 2022 Pazar 17:11
  • UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta ikinci gününde, 7 maç oynandı24 Eylül 2022 Cumartesi 09:40
  • Manchester United, sezonu 115,5 milyon sterlin zararla kapadı23 Eylül 2022 Cuma 15:52
  • UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta ilk gününde 10 maç oynandı23 Eylül 2022 Cuma 14:02
  • Antrenörler Derneği Başarılı Antrenörleri Ödüllendirdi22 Eylül 2022 Perşembe 20:14
  • Zorlu süreç yaşayan Barcelona çok mutlu22 Eylül 2022 Perşembe 15:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti