Boğaz’da düello: Beşiktaş Fenerbahçe 356. kez karşılaşacak

Süper Lig 15 günlük aradan sonra dev bir maçla devam ediyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe, kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak. Sezonun ilk derbisinde iki takım da galibiyet bekliyor. Siyah-beyazlılar, son iki maçını kazanamadı. Sarı-lacivertliler, ikide iki ile zorlu deplasmana çıkıyor. Ev sahibinde N'Koudou'nun sakatlığı bulunuyor. Ghezzal da sakatlıktan yeni çıktı. Misafir ekipte King, Peres ve Serdar Aziz forma giyemeyecek.
SON KARAR REDMOND; BATSHUAYI 11’E
Beşiktaş’ta Valerien İsmael, 4-3-3 sistemini tercih edecek. N'Koudou'nun yokluğunda sol kanatta yeni transferlerden Redmond forma giyecek. Stoperde ise Saiss'in partneri Tayyip Talha olacak. Jesus'un Fenerbahçe'si, 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkacak. Defanstaki eksiklerin fazlalığı nedeniyle Ferdi sağ beke kayarken sol bekte Alioski görev alacak. Hücumda Valencia-Batshuayi ikilisinin çift forvet olarak görev yapması bekleniyor.
MUHTEMEL 11’LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Salih, Muleka, Redmond, Weghorst
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Emre Mor, Rossi, Valencia, Batshuayi
Saat: 20.00
Stat: Vodafone Park
Hakem: Volkan Bayarslan
15 YIL SONRA İLK KEZ
Beşiktaş ve Fenerbahçe, 15 yıl sonra ilk kez yabancı teknik adamların idaresinde karşılaşacak. En son 5 Mayıs 2007'de Jean Tigana ile Arthur Zico iki takımın başında rakip olmuştu. Derbiyi Fenerbahçe, Kezman'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.
GALİBİYET YEMİNİ
Beşiktaş, son idmanını yaptı ve derbiyi beklemeye başladı. Valerien Ismael, takımına yaptığı konuşmada sahaya tam konsantrasyon gösterilmesini istedi. Maç toplantısının öncesinde ise takıma, eski Beşiktaşlı futbolcuların derbi mesajları izletildi. Siyah-beyazlı oyuncular galibiyet yemini etti.
TESİSLERE ÇIKARMA
Yönetim ve taraftar, takımlarına moral vermek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne çıkarma yapacak. Misafir tribünde yer alamayacak sarı-lacivertli futbolseverler, hem Samandıra'da takıma destek olacak hem de konvoyla eşlik edecek. Yöneticiler de tam kadro statta olacak.
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