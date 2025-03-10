Boğaz’da Hücrede İntihar ve Serdalı’da Ani Ölüm İki Ayrı Olay Soruşturuluyor

Boğaz Polis Karakolu’nda bir tutuklu hücresinde intihar ederken, Serdalı’da bir kişi evinde ölü bulundu. Her iki olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Boğaz’da Hücrede İntihar Vakası

10 Mart 2025 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Boğaz Polis Karakolu’nda “Şiddet Tehdidi ve Ciddi Darp (Kadına Şiddet)” suçlamalarıyla tutuklu bulunan Türkmenistan uyruklu Eziz Sapartagaganov (E-41), hücresinde trajik bir şekilde yaşamına son verdi. Şahsın, hücresindeki battaniyenin yan kısmında yer alan şerit kumaş parçasını sökerek hücre kapısına bağlayıp asıldığı tespit edildi. Olay yerine gelen görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede, Sapartagaganov’un cansız bedeni üzerinde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Serdalı’da Ani Ölüm

Aynı gün, saat 04:00 sıralarında, Serdalı’da ikamet eden Özden Mulla (E-64), evinde ölü olarak bulundu. Müteveffanın cansız bedeni üzerinde yapılan ilk dış muayenede, herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılması bekleniyor. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.