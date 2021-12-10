  • BIST 2.019,07
  • Altın 787.72455
  • Dolar 13.9065
  • Euro 15.6799
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Boğaz’dan Meclis’e Yürüyüş Tamamlandı

» »
Boğaz’dan Meclis’e Yürüyüş Tamamlandı
Boğaz’dan Meclis’e Yürüyüş Tamamlandı

KAMUDA ÖRGÜTLÜ 3 SENDİKA “YOKSULLAŞMAYA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA” GİRNE BOĞAZ’DAN MECLİS ÖNÜNE YÜRÜDÜ

YÜRÜYÜŞ, “YOKSULLAŞMAYA HAYIR” SLOGANIYLA YAPILDI

MECLİS KAPISINA SİYAH KURDELELER BAĞLANDI

sendikalar-meclis-eylemi-ero-(7).jpg

Kamuda örgütlü 3 sendika, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybından dolayı, “giderek yoksullaşan halkın sorunlarına dikkat çekmek için” Girne Boğaz’dan Meclis önüne yürüdü.

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (Kamu-Sen) yönetim kurulları düzeyinde yapılan yürüyüş, “Yoksullaşmaya Hayır” sloganıyla gerçekleştirildi.

Sloganların atılıp, şarkıların da söylendiği yürüyüşe, zaman zaman araçlar da korna çalarak destek verdi. Eylemciler yürüyüşte, “Yoksullaşmaya Hayır” pankartı taşıdı, aynı sloganın yazılı olduğu tişörtler giydi.

Meclis önüne gelen eylemciler, “Zamlara Hayır Demeye Geldik”, “Emekçiler Burada Hükümet Nerede” sloganları atarak, pankart ve siyah kurdeleleri meclis kapısına bağladı.

SERDAROĞLU: “HEP YOLLARDAYIZ, YOLLARDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kamu-iş Başkanı Ahmet Serdaroğlu Meclis önünde yaptığı açıklamada, “Bu yollarda daha çok yürüyeceğiz. Bu bize iyi bir antrenman oldu” dedi.

“Sendikalar nerede, sessiz” söylemine yanıt veren Serdaroğlu, “Biz aslında hep yollardayız, yollarda olmaya devam edeceğiz” diyerek, sessiz olanın halk olduğunu söyledi.

“UYANIN ARTIK, AKSİ TAKDİRDE ÇOK GEÇ OLACAK”

Halka seslenerek, bazı şeylerin artık idrak edilmesi gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, “Uyanın artık, aksi takdirde çok yakında çok geç olacak” ifadelerini kullandı.

“Arabalara benzin bile bulamayacağız, bulsak bile para bulamayacağız benzin alalım” diye konuşan Serdaroğlu, hep birlikte yürünmesi gerektiğini belirtti.

Dövizin yükselmesiyle kredi borçlarının ödenemeyecek duruma geldiğini, borçların katlandığını, maaşların taksitlere gittiğini dile getiren Serdaroğlu, ailelerin yıkılma noktasına geldiğini kaydetti.

Hükümetin ise tedbir almak yerine emekçilere vergi yükümlülüğünü artırmak için Vergi Yasası yaptığını savunan Serdaroğlu, “Emekçiye daha ne kadar vuracaksın bu neşteri?” sorusunu sordu.

Verginin zenginden alınması gerektiğini ifade eden Ahmet Serdaroğlu, hükümeti “kolaycılıkla” suçladı.

Bugün bir başlangıç yaptıklarını belirten Serdaroğlu, “Bizim derdimiz geçim, bizim derdimiz seçim değil” dedi.

sendikalar-meclis-eylemi-ero-(2).jpg

ATAN: “DERDİMİZ GEÇİMDİR, SEÇİM SİZİN OLSUN”

Kamu-Sen Başkanı Başkanı Metin Atan da, “Fakirleşmeye hayır, yoksullaşmaya hayır” sloganlarına dikkat çekerek, bu durumun ülkeyi yönetenlerin umurunda olmadığını öne sürdü

“Derdimiz geçimdir, seçim sizin olsun” diyen Atan, ülkede artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini belirtti. 

Zamlara işaret eden Metin Atan, “Artık yeter diyoruz. 15 kilometrelik yol yürüdük. Helal olsun halkıma, 15 daha yürürüm” ifadelerini kullandı.

Maaş almakla ülkenin yönetilemeyeceğini, halka dönülmesi gerektiğini belirten Atan, “3 maymunu oynuyorlar” şeklinde konuştu. Atan son olarak, neden yürüyüş yapıldığının anlaşılmasını temenni etti.

BENGİHAN: “BOĞAZIMIZDAN GEÇEN LOKMAYI KESTİLER”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise, “Bugün ezilenlerin, sömürülenlerin, yoksullaştırılanların sesi olduk” diyerek, halk için yürüdüklerini belirtti. Bengihan, yürüyüşlerini izleyen basın ve polis mensuplarına da teşekkür etti. 

Bugünün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olduğuna dikkat çeken Güven Bengihan, insanların, barınma ve beslenme hakkından daha evrensel başka bir hak olamayacağını söyledi.

3 sendikanın yönetim kurulu düzeyinde yürüyüş yaptığını dile getiren Bengihan, yürüyüşün neden Girne Boğaz’dan başladığını şu sözlerle açıkladı:

“Çünkü boğazımızdan geçen lokmayı kestiler, çünkü fakirleşmenin, yoksullaşmanın önünü açtılar.”

Ülkenin geleceğini kurtarma adına yürüyüş başlattıklarını, arkasının geleceğini dile getiren Güven Bengihan, zamlarla ve uygulanan ekonomi politikalarıyla sadece ülkedeki gençlere değil, halka da göç yollarının açıldığını savundu.

sendikalar-meclis-eylemi-ero-(4).jpg

Makarios’un 1974’te yapamadığının, şimdi yapılacağı iddiasında bulunan Bengihan, “Halkımıza ve çocuklarımıza güzel bir gelecek ve memleket bırakmak boynumuzun borcudur” dedi.

Bunun başlangıç olduğunu dile getiren Bengihan, siyah kurdelelerle ülkenin karanlığa doğru sürüklendiğinin simgelendiğini söyledi.

Zamları durdurana kadar siyah kurdeleleri takmaya devam edeceklerini belirten Bengihan, “Kurtulmak yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 3 sendika başkanı siyah kurdeleleri Meclis kapısına bağladı. Eylem alkışlarla sona erdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okullarda Son Bir Haftada 341 Öğrenci Pozitif10 Aralık 2021 Cuma 15:59
  • Toplam 550 Araç Denetimi Gerçekleşti. 2 Araç Trafikten Men Edildi10 Aralık 2021 Cuma 15:44
  • Benli, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’u ziyaret etti10 Aralık 2021 Cuma 13:10
  • Bakan Pili, sağlık merkezleri ve belediyeleri ziyaret etti10 Aralık 2021 Cuma 13:08
  • Gezici açıkladı.. UBP açık ara önde seçimin kaybedeni CTP ve HP...10 Aralık 2021 Cuma 12:26
  • İcra ve mazbataya 7 ay erteleme geldi10 Aralık 2021 Cuma 12:18
  • Başbakan Sucuoğlu: Sterlini 12 Türk Lirası’na sabitleme gibi bir çalışmamız var10 Aralık 2021 Cuma 12:06
  • Kamuda örgütlü 3 sendika, Girne Boğaz’dan Meclis önüne yürüyüş yapıyor10 Aralık 2021 Cuma 11:51
  • Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Yıl Sonu Sergisi’nin Açılışını Yaptı10 Aralık 2021 Cuma 11:21
  • Ünlü rapçinin metaverse komşusu olmak için 450 bin dolar ödedi10 Aralık 2021 Cuma 10:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti