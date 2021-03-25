Boğaziçi Dayanışması duyurdu: Gözaltına alınan öğrenci sayısı 12'ye yükseldi

Boğaziçi Dayanışması, okulun İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Hisarüstü yerleşkesinde 12 öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar sürüyor. Öğrenciler, okulda bir araya gelerek eylem yapıyor.

Hisarüstü'nde 4 arkadaşımız LGBTİ+ bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Kampüslerimizde ve mahallelerimizdeki sonu gelmeyen polis şiddetini teşhir ediyoruz. LGBTİ+ mücadelesi onurumuzdur! #BundanSonrasıHepimizde pic.twitter.com/9RcnctDpoV — Boğaziçi Dayanışması #3 (@boundayanisma) March 25, 2021

Boğaziçi Dayanışması'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dört öğrencinin LGBTİ+ bayrağı taşıdığı gerekçesiyle bugün gözaltına alındığı belirtildi.

​‘Boğaziçi Direnişi‘ adlı hesap ise öğrencilerin Güney Kampüs’ten Kuzey Kampüs’e geçmeye çalışırken gözaltına alındığını kaydetti.

Bunun üzerine öğrenciler, gözaltına alınanlar serbest bırakılana kadar eylem yapma kararı aldı.

İlerleyen dakikalarda, gözaltına alınan öğrenci sayısının 12’ye yükseldiği duyuruldu.

Öğretim üyesi Can Candan, öğrencilerin kimlik tespiti için gözaltı aracına bindirildikleri yönünde bilgi aldıklarını belirtti.

Diken'in aktardığına göre, ‘Arkadaşları serbest bırakılana kadar hiçbir yere gitmeyeceklerini’ belirten öğrenciler Kuzey Kampüs önünde şu ifadelerle bir basın açıklaması yaptı: “Güney Kampüs’ten Kuzey Kampüs’e yürüyen arkadaşlarımız ellerindeki LGBTİ+ bayrakları sebebiyle gözaltına alındı. Arkadaşlarımızı geri almaya çalışırken Kuzey Kampüs’e doğru polis şiddeti sürdü. Bu sırada sekiz arkadaşımız işkenceyle gözaltına alındı. Şu anda Kuzey Kampüste polis ablukası altındayız. Talebimiz açıktır arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar hiçbir yere gitmiyoruz. Gökkuşağı yasaklanamaz. Alışın buradayız hiçbir yere gitmiyoruz.”