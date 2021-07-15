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Boğaziçi Dayanışması taleplerini sıraladı: Tüm kayyımlar gidene kadar devam

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Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla atanan ve ‘kayyım rektör’ olarak anılan Prof. Dr. Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla görevden alındı.
Boğaziçi Dayanışması taleplerini sıraladı: Tüm kayyımlar gidene kadar devam

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla atanan ve ‘kayyım rektör’ olarak anılan Prof. Dr. Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla görevden alındı.

Üniversiteye Bulu’nun atanmasının ardından ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş, özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’den fazla öğrenci gözaltına alınmıştı. 1 Ocak’ta göreve getirildiğinden beri öğrenci, mezun ve akademisyenlerin protesto ederek istifaya çağırdığı Bulu, “Asla istifayı düşünmüyorum” diyerek, ‘bu krizin altı ay içinde biteceğini öngördüğünü, öyle de olacağını’ ifade etmişti.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan karardan sonra paylaşımlara başlanan Boğaziçi Dayanışması hesabından ilk olarak “Bir geceyarısı atanan kuklanın, başka bir geceyarısı görevden alınması bir kazanımı değil, yalnızca yönetememe krizini ve sarayın acziyetini ifade eder!” mesajı verildi.

Dayanışma, “Taleplerimizi tekrarlıyoruz” başlığıyla şu paylaşımı yaptı: “Bütün bileşenlerin dahil olduğu rektörlük seçimi yapılana, BULGBTİ+ Kulübü tekrar açılana ve diğer demokratik taleplerimiz karşılanana kadar mücadeleye daha kararlı bir biçimde devam edeceğiz!”

Dayanışma hesabından son olarak, #TümKayyumlarGidecek etiketiyle şu mesaj paylaşıldı: “Altı ayı aşkın süredir sürdürdüğümüz mücadelemizin yalnızca Melih Bulu’ya karşı olmadığını, tüm kayyumlar gidene kadar mücadeleye devam edeceğimizi vurguluyor ve hepinizi #TümKayyumlarGidecek diyerek sesimizi büyütmeye çağırıyoruz.”

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