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Boğaziçi Köyü’nde 23 Nisan coşkusu

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İskele Belediyesi’ne bağlı Boğaziçi Köyü’nde de 23 Nisan coşkusu yaşandı.
Boğaziçi Köyü’nde 23 Nisan coşkusu

İlkokulu’nda dün (23 Nisan) düzenlenen 23 Nisan kutlamalarına, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yanı sıra Köy Muhtarı Eniz Akşahin, çocukların anne ve babaları başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı

 

BUGÜNÜN ÇOCUKLARI YARININ BÜYÜKLERİ…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İskele’de biz dizi etkinliklerle kutlandı. O kutlama,ların yaşandığı adreslerden biri de Boğaziçi Köyü’nde bulunan Boğaziçi İlkokulu’ydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte minik yürekler, hünerlerini sergiledi. Sorumlu öğretmen İffet Musaoğulları’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptığı kutlamalarda,  çocukların birlikte söyledikleri birbirinden güzel şarkılar eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Ailelerin gururlu bakışları arasında şiirlerini okuyan çocukların,  23 Nisan için hazırladıkları dans gösterileri ise görülmeye değerdi.

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