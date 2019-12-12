Boğaziçi Köyü’ne drenaj hattı döşeniyor

Boğaziçi Köyü’nde mandıralardan gelen suyun köye girişini engellemek için çalışma başlatan İnşaat Birimi Sorumlusu Ali Tansu ve ekibi söz konusu bölgeye 170 metrelik yağmur suyu drenaj hattı döşüyor. Ekip ayrıca yapacağı 150 metrelik toprak setle yağmur suyunun köye ulaşmadan köprüye aktarılmasını hedefleniyor.

DERE ISLAH ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan İskele Belediyesi, sel riskini ve taşkın hasarlarının önüne geçmek için geçtiğimiz aylarda başlattığı dere temizliğine devam ediyor. Büyük önem arzeden dere temizliği konusunda hummalı bir çalışma yürüten İskele Belediyesi İnşaat Birimi ekipleri, bu kez de Doktorlar Sitesi mevkiinde bulunan derede ıslah çalışması başlattı.

Yapılan incelemeler neticesinde derede suyun akış yönünde 200 metrelik bir alanda çalışma yürüten ekip, çalışmalar tamamlandığında ani yağışlarda bölgede yaşanması muhtemel taşkınların önüne geçmeyi hedefliyor.

SADIKOĞLU: “ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR”

SADIKOĞLU: “DERELERE ATILAN HER BİR ÇÖP, TAŞKINLARA SEBEBİYET VERİYOR”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Boğaziçi Köyü’ndeki çalışmaları yerinde inceledi ve İnşaat Birim Sorumlusu Ali Tansu’dan bilgi aldı.

Kış mevsiminin İskele ve köylerinde sorunsuz yaşanması için tüm ekiplerin var güçleriyle çalıştığına dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, tehlike arz edebileceği düşünülen bölgelerde yağmur suyu drenaj hattı çalışmasıyla iyileştirme yapıldığını ifade etti. O çalışmalardan birinin de Boğaziçi Köyü’ne yapıldığına dikkat çekti. Başkan Sadıkoğlu, geçmiş yıllarda yaşanan su baskınlarından yola çıkarak Boğaziçi Köyü’nde bu çalışmayı başlattıklarını söyledi. Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi İnşaat Birimi’nin İskele ve köylerinde bulunan derelerde de ıslah çalışmalarının devam ettiğini hatırlattı. Her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için derelere çöp ve benzeri şeylerin atılmaması konusunda da uyarılarda bulunan Başkan Sadıkoğlu, bilinçsizce atılan her bir çöpün, dereleri tıkadığını, tıkanma sonucu da taşkınların yaşandığının altını çizdi.