Boğaziçi protestoları davası: 7 öğrenci bugün yargıç karşısına çıkıyor

2'si tutuklu yargılanan 7 öğrencinin davası İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülecek.
Boğaziçi Dayanışması ve Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Ağı tarafından yapılan açıklamalarda, yargılanan öğrencilerle dayanışma için saat 13:00'te Çağlayan Adliyesi'nde buluşma çağrısı yapıldı.
Duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi dışında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarda, Adliye'nin etrafının çevrildiği ve yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.
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