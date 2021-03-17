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Boğaziçi protestoları davası: 7 öğrenci bugün yargıç karşısına çıkıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'yu rektör olarak atamasının ardından başlayan protestolara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan öğrencilerin ilk duruşması bugün yapılacak.
Boğaziçi protestoları davası: 7 öğrenci bugün yargıç karşısına çıkıyor

2'si tutuklu yargılanan 7 öğrencinin davası İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülecek.

Boğaziçi Dayanışması ve Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Ağı tarafından yapılan açıklamalarda, yargılanan öğrencilerle dayanışma için saat 13:00'te Çağlayan Adliyesi'nde buluşma çağrısı yapıldı.

Duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi dışında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarda, Adliye'nin etrafının çevrildiği ve yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

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