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Boğaziçi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci görevlendirildi

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Prof. Dr. İnci, fiber optik, nano partiküller, optik sensörler ve kuantum optiği gibi alanlarda çalışmalarıyla dünya çapında tanınıyor.
Boğaziçi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci görevlendirildi

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Boğaziçi Rektörlüğü’ne, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’yi görevlendirdiği bildirildi. Prof. Dr. İnci, fiber optik, nano partiküller, optik sensörler ve kuantum optiği gibi alanlarda çalışmalarıyla dünya çapında tanınıyor.

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Türkiye'nin önde gelen fizik bilimcileri arasında yer alıyor. Prof. Dr. Mehmet Naci İnci; Şubat 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı görevine getirildi. Prof. Dr. İnci, fiber optik, nano partiküller, optik sensörler ve kuantum optiği gibi alanlarda çalışmalarıyla dünya çapında tanınıyor.

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında Heriot-Watt Üniversitesi'nden (İngiltere) doktora derecesini aldı. 1993–1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı. 1994'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent oldu. 1996'da doçentliğe yükseltildi. 1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Gunma Üniversitesi'ne (Japonya) konuk araştırmacı olarak çalıştı. 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı; üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

2005'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Stuttgart Üniversitesi (Almanya), Gunma Üniversitesi (Japonya), Norveç Teknik Üniversitesi ve Heriot-Watt Üniversitesi olmak üzere (İngiltere) yurtdışında çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak bulundu. Prof. Dr. Naci İnci fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışıyor ve araştırmalar yürütüyor. Üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise Prof. Dr. İnci'nin iki uluslararası patenti bulunuyor.

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