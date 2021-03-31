Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri 63'üncü kez rektörlüğe sırt döndü

Boğaziçi Üniversitesine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör olarak Melih Bulu'nun atanmasına karşı başlayan eylemler 87'nci gününde devam ediyor. Boğaziçili akademisyenler 63'üncü kez rektörlüğe sırtlarını dönerek kayyum rektör Bulu'yu protesto etti.
Üniversitenin Güney Kampüs Meydanı’nda bir araya gelen akademisyenler, nöbet eylemini sürdürererek Melih Bulu'yu istifaya çağırdı, özerk üniversite taleplerini yineledi.
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