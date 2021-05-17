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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine peş peşe soruşturma

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör olarak atadığı AKP'li Melih Bulu’yu protesto eden öğrencilere peş peşe soruşturmalar açılmaya başlandı
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine peş peşe soruşturma

AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne kurum dışından rektör olarak atanmasına yönelik tepkiler protestoya dönüştü. Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından birçok öğrenciye soruşturma açıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kayyım Melih Bulu, beş ayı aşkın bir süredir kampüs çevresini ve içini polislerle doldurmakla kalmayıp işbirlikçi özel güvenlik birimi çalışanlarını da kendi kişisel koruması gibi öğrencilere karşı tehdit unsuru olarak kullanıyor. Direniş süresince okul içerisinde ‘resmi kamera’ olarak adlandırdığı kameralar ile öğrencilere alenen sözlü bir şekilde taciz ederek soruşturma tehdidinde bulunan özel güvenlik, yaklaşık 30 arkadaşımıza disiplin soruşturması açılmasına ve bir o kadar arkadaşımızın da soruşturma tehdidi ile karşı karşıya kalmasına sebep oldu. Biz biliyoruz ki bu soruşturmalar kayyumun ve yardımcılarının bizlere gözdağı verme çabalarından başka bir şey değildir. Ancak onların asla anlayamayacağı şey bizim özerk-demokratik üniversite talebimizin bu soruşturmalar karşısında gücünü kaybetmeyecek olmasıdır. Bizler beş ayı aşkın bir süredir birlikte direndiğimiz arkadaşlarımıza açılan bu soruşturmaları tanımıyoruz.”

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