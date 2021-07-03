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Boğaziçi Üniversitesi protestoları altıncı ayını doldurdu

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına karşı başlatılan protesto eylemleri bugün 180'inci gününü, yani 6'ncı ayını doldurdu. Bulu, protestolar için "6 ayda biter" açıklamasını yapmıştı. 
Boğaziçi Üniversitesi protestoları altıncı ayını doldurdu

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına karşı başlatılan protesto eylemleri bugün 180'inci gününü, yani 6'ncı ayını doldurdu. Bulu, protestolar için "6 ayda biter" açıklamasını yapmıştı. 

Akademisyenler bu kez üniversitenin Güney Kampüsü'nde bulunan Rektörlük Binası'ndaki nöbetleri için Kuzey Kampüsü'nden yürüyüş başlattı. Alkışlar ve sloganlar eşliğinde yürüyen akademisyenler bugün de rektörlüğü arkalarını dönerek nöbetlerini tamamladı.

Boğaziçili akademisyenlerden Danıştay'a başvuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle yeni yılın ilk gününde Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, kendisine karşı başlatılan protestolar için "6 ayda biter" açıklamasını yapmıştı. Bulu, "Asla istifayı düşünmüyorum. Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak" demişti.

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