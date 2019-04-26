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Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi

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Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi
Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 7. Uluslararası Kariyer Haftası etkinlikleri kapsamında, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi iş birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Boğaziçi Üniversitesi Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Tekcan, ASA Amfisi’nde DAÜ’lü öğrencilerle buluştu. 25 Nisan 2019 Perşembe günü, saat 15:30’da gerçekleşen etkinliğe katılımcıların ilgisi yoğun oldu.

 

Etkinliğe, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi öğretim görevlilerinin yanı sıra öğrenciler de katıldı. Prof. Dr. Tekcan, söz konusu etkinlikte, “Reminiscence Bump: The Impact of Youth in Remembering Our Past” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Tekcan, ilgiyle izlenen sunumunun ardından kariyerinde bu noktaya nasıl geldiğini özetleyerek, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.

 

DAÜ Rektörü’ne Ziyaret

Boğaziçi Üniversitesi Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Tekcan, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, Psikoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Atalar ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burcu Kaya Kızılöz eşliğinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret etti. Söz konusu nezaket ziyareti, 26 Nisan 2019 Cuma günü, saat 11:00’de gerçekleşti. Nezaket ziyaretinde Boğaziçi Üniversitesi Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Tekcan’a DAÜ ile ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Osam, kendilerine davetlerini kırmayarak KKTC’ye geldikleri için teşekkürlerini iletti ve Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu.

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