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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı.

Karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ocak 2021 tarihli kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti. Karar, 1 Ocak'ta Resmi Gazete yayını yapılmadığından ötürü 2 Ocak 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Bulu'nun göreve atanmasının ardından, rektörün seçimle belirlenmesini isteyen öğrenci ve akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı. Protestolar o günden bu yana sürüyordu.

Protestolara diğer üniversitelerden de destek gelmişti. Gösterilerde çok sayıda öğrenci gözaltına alındı, bazılarının elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alınması tepki çekti.

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