Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı.
Karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ocak 2021 tarihli kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti. Karar, 1 Ocak'ta Resmi Gazete yayını yapılmadığından ötürü 2 Ocak 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Bulu'nun göreve atanmasının ardından, rektörün seçimle belirlenmesini isteyen öğrenci ve akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı. Protestolar o günden bu yana sürüyordu.
Protestolara diğer üniversitelerden de destek gelmişti. Gösterilerde çok sayıda öğrenci gözaltına alındı, bazılarının elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alınması tepki çekti.
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