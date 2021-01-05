Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto sürüyor: Akademisyenler, rektörlük devir teslim töreninde sırtlarını döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren akademisyenler, bugün saat 12:00'de üniversite kampüsünde yapılan devir teslim törenine cübbeleriyle katıldı.

Akademisyenler, rektörlük binasına sırtlarını dönerek töreni protesto etti.

'Öğrencilerimiz derhal serbest bırakılsın'

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri imzasıyla yapılan basın açıklamasında 'rektör, dekan ve enstitü müdürü gibi yöneticilerin atamayla değil seçimle belirlenmesi' gerektiği, bunun üniversitelerin 'anayasal özerkliği için şart olduğu' vurgulandı.

Açıklamanın ardından öğretim üyeleri, dünkü gösteriler nedeniyle gözaltına alınan öğrencilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Öğrenci kartı olanlar dışında içeri kimse alınmıyor

Boğaziçi Üniversitesi güney kampüsü içinde akademisyenlerin eylemi sürerken, üniversite dışında da polisler bekliyor. Öğrenci kartı olanlar dışında içeri kimse alınmıyor.