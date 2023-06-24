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Boğaziçi Üniversitesi’nden uzaklaştırılan Can Candan ‘resmen’ geri döndü

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‘Kayyım rektör’ Naci İnci tarafından görevine iki kez son verilen Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Can Candan, görevine ‘resmen’ geri döndü.
Boğaziçi Üniversitesi’nden uzaklaştırılan Can Candan ‘resmen’ geri döndü

6 Temmuz 2021’de Naci İnci tarafından görevine son verilen Candan, 3 Ağustos 2021’de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açmıştı.

Davada 16 Şubat 2022’de oy çokluğuyla yürütmenin tedbiren durdurulmasına karar verilmiş ve Candan’ın görevine iade edilmesine hükmedilmişti.

Daha sonra, Candan’ın 18 Temmuz’da duyurduğuna göre mahkeme, kararı hukuksuz bularak iptal etmişti. Ayrıca, Candan’a yoksun kaldığı özlük ve maddi haklarının faiziyle ödenmesine karar vermişti.

Mahkeme kararına rağmen ikinci kez görevine son verilmişti

Candan, 8 Ağustos’ta 2022 Güz döneminde vereceği derslerin dışarıdan atanan fen edebiyat fakültesi dekanı tarafından onaylanmadığını bildirmişti.

Öğretim üyesi, 10 Ağustos 2022’de  ‘kayyım rektör’ oluruyla görev süresinin uzatılmamasına karar verildiğini yazmıştı. Candan’a ofisini boşaltması gerektiği tebliğ edilmişti.

Candan olayı yeniden yargıya taşımıştı.

Öğretim üyesi, 23 Mayıs 2023’te mahkemenin ikinci kez kendi lehine karar verdiğini şu sözlerle duyurmuştu: “İdare mahkeme, Boğaziçi Üniversitesi kayyım yönetiminin 16.07.2022 tarihinden geçerli görevden alınmam işlemini de hukuksuz buldu! 311 gün geçti o tarihten bu yana ve ben ikinci kez üniversiteme geri dönüyorum! Nerede kalmıştık?”

 

Görevine resmen geri döndü

Mahkeme kararı kapsamında, Candan’ın göreve iade edilmesiyle ilgili resmi yazı yazıldı.

‘Kayyım rektör’ Naci İnci imzalı yazıda, Candan’ın mahkeme kararı uyarınca göreve başlatılmasına karar verildiği dile getirildi. Böylelikle Candan, resmi olarak görevine dönmüş oldu.

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