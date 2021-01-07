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Boğaziçili öğrenci: İstifa edin; yeni rektör: Tişörtün çok güzel

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu öğrencilerle bir araya geldi fakat hiçbir soruya somut bir yanıt vermedi.
Boğaziçili öğrenci: İstifa edin; yeni rektör: Tişörtün çok güzel

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu öğrencilerle bir araya geldi fakat hiçbir soruya somut bir yanıt vermedi.

“Sorularımızı cevaplamıyorsunuz, siz gidin istifa edin biz dersimizi çalışalım” ifadelerini kullanan bir öğrenciye, Bulu “Tişörtün çok güzel” dedi.

Bulu, atamasında liyakat olup olmadığı sorusuna, “Network çok önemli, doğru. Benim bu konuda bir makalem var. Kendimi akademik olarak ve network olarak geliştirdim. Hayat beni oraya götürdü” diye yanıt verdi.

Öğrenciler de, ‘kayyım rektör’ün sorulara cevap vermemesine arkalarını dönerek tepki gösterdi.

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