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Boğaziçili öğrenciler için yapılmak istenen açıklamaya polis müdahalesi: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı

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Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan öğrenciler için Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapmak isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. 
Boğaziçili öğrenciler için yapılmak istenen açıklamaya polis müdahalesi: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan öğrenciler için Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapmak isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. 

Dün Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan ve bugün savcılığa sevk edilecek olan 24 öğrenci için öğrenciler saat 14.00'te Çağlayan'da bir araya geldi. Öğrencilere müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. 

Boğaziçi Dayanışma'dan yapılan açıklamada, "Dün Boğaziçi Üniversitesi’nden gözaltına alınan 24 arkadaşımızı geri almak için geldiğimiz Çağlayan Adliyesi’nde polis saldırısıyla gözaltına alındık!" açıklaması yapıldı. 

Daha sonraki açıklamada ise, "Çağlayan Adliyesi önünde polis saldırısına uğrayan arkadaşlarımız gözaltı aracında polis işkencesine maruz bırakılıyor: İnsanlık onuru işkenceyi yenecek!" denildi.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde hakkında soruşturma açılan bir kadın öğrenciye destek vermek için bir araya gelen öğrencilerden bazıları gözaltına alınmıştı.

Güney kampüste toplanarak yürümeye başlayan ve kuzey kampüse gitmek isteyen öğrencilerin LGBTİ bayrakları taşımasına polis izin vermemişti.

Yaşanan tartışmanın ardından 4 öğrenci gözaltına alınmıştı. Bu öğrencilerin bırakılmasını isteyerek kuzey kampüs önünde toplanan öğrencilere ise polisin müdahale edeceği anonsu yapılmış, toplam gözaltı sayısının 12'ye yükselmişti.

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