Boğaziçililer 100 gündür ‘kayyım’a direniyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti.
Akademisyenlerin rektörlük binasına sırtını dönerek gerçekleştirdiği eyleme bugün öğrenciler de katıldı.
Güney kampüste toplanan öğrenciler pankartlar açarak, “Kayyum rektör istemiyoruz” sloganını 100’üncü günde bir kez daha tekrarladı.
13 Nisan 2021 Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri Nöbeti no.72 (Direnişin 15.haftası/100.günü) - April 13th, 2021: Bogazici University Faculty Vigil #72 (15th week/100th day of the resistance) @UniBogazici #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz @unibogazici_en #WeDoNotAcceptWeDoNotGiveUp pic.twitter.com/dwUZ57DZDB— Can Candan (@yunusunbabasi) April 13, 2021
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