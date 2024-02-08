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Boğaziçi'nde Şiddet Olayı: Küfürlü Konuşma Uyarısı Ciddi Darpla Sonuçlandı

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Boğaziçi'nde Tartışma Kanlı Bitti: Şahıs Ciddi Şekilde Darp Edildi, Tutuklama Geldi
Boğaziçi'nde Şiddet Olayı: Küfürlü Konuşma Uyarısı Ciddi Darpla Sonuçlandı

Boğaziçi'nde Şiddet Olayı: Küfürlü Konuşma Uyarısı Kanlı Bir Tartışmayla Sonuçlandı

07 Şubat 2024 tarihinde, akşam saatlerinde saat 20:30 civarında Boğaziçi'nde bulunan bir ikametgahda, M.Y. (E-40) ve S.Ç. (E-39) arasında korkunç bir şiddet olayı yaşandı. İkilinin arasında, küfürlü konuşmaması için yapılan bir uyarı, kısa sürede kanlı bir tartışmaya dönüştü.

Tartışma esnasında M.Y., S.Ç.'nin yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine şiddet uygulayarak ciddi şekilde darp etti. Bu şiddetin sonucunda S.Ç.'nin bir dişi kırıldı ve vücudunda vahim zararlar meydana geldi. Olayın ardından hızla harekete geçen polis ekipleri, M.Y.'yi tutukladı ve adli makamlara sevk etti. Ancak, olayın detayları ve nedenleri hala soruşturma altında.

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